LOOK TV şi LOOK PLUS vor difuza partide din UEFA Champions League şi din UEFA Europa League

“Televiziunile LOOK TV şi LOOK PLUS vor difuza partidele disputate în cadrul UEFA Champions League si în cadrul UEFA Europe League. Telespectatorii celor două posturi vor putea urmări meciurile din cele două competiţii fotbalistice pe durata a trei sezoane”, anunţă reprezentanţii celor două posturi TV.

În luna februarie a acestui an, cele două canale au realizat o premieră în transmisiunile TV de fotbal din România, la meciurile derby, difuzând “comentarii altfel” dedicate suporterilor echipelor combatante. Cele două televiziuni au introdus şi “arbitrul video”, în transmisiunile meciurilor de fotbal din Liga 1 Betano.

Recent, LOOK TV a câştigat licitaţia pentru drepturile de transmisie a meciurilor de fotbal disputate în Cupa României şi în Liga 2 Casa Pariurilor, în următoarele trei sezoane.

LOOK TV şi LOOK Plus sunt televiziuni din portofoliul CLEVER MEDIA NETWORK, deţinător al drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.