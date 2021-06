Lista de cosmetice pentru orice vacanta

In momentul in care pleci in vacanta, te vei gandi automat la pozele pe care le vei posta pe social media. Asadar, la fiecare pas trebuie sa arati si sa te simti bine. Cu toate acestea, sa concepi o lista cu cosmeticele pe care trebuie sa le iei cu tine in vacanta poate fi o adevarata provocare. Spre exemplu, anumite companii de zbor nu accepta cantitati mari de produse lichide in bagajul de mana. Totusi, daca vei avea si un bagaj de cala, lucrurile se vor simplifica, datorita faptului ca poti adauga aici toate produsele preferate.

In cazul in care doresti sa iti achizitionezi produse de cosmetica noi, vei gasi tot ceea ce ai nevoie pentru a arata impecabil, chiar si in timpul zielelor toride ale verii.

Concealer si fond de ten

Aceste doua produse nu ar trebui sa lipseasca din trusa de machiaj a nimanui, datorita faptului ca vor schimba cu totul look-ul final. Pentru inceput, fondul de ten trebuie sa se potrivesca perfect tipului si culorii tale de ten, insa va trebui totodata sa aiba si o textura usoara care sa permita pielii sa respire. De altfel, concealerul va trebui sa aiba o putere de acoperire mare, care sa poata ascunde cu usurinta cearcanele si imperfectiunile.

Ambele tipuri de produse pot fi achiztionate atat in varianta mini, cat si maxi, fapt pentu care sunt potrivite atat pentru bagajul de mana, cat si pentru cel de cala.

Machiajul ochilor

Machiajul pentru ochi este extrem de important, mai ales in momentul in care doresti sa conturezi un anumit tip de look. Acesta include: eyeshadow, rimel, liner, creion si glitter. Desigur ca poti adauga toate paletele in bagaj, insa vor ocupa foarte mult spatiu. Pentru a evita acest lucru, va trebui sa alegi produsele de care nu te poti desparti cu adevarat si sa le adaugi doar pe acestea in bagaj.

In functie de gramajul fiecarui produs pe care doresti sa il folosesti in vacanta, poti sa il adaugi in bagajul de mana sau chiar bagajul de cala. Totusi, asigura-te ca toate aceste recipiente sunt inchise bine si sunt puse in pungi de protectie. In acest mod vei fi sigur ca vor ajunge la destinatie intacte.

Deodorant

Deodorantul nu trebuie sa lipseasca din trusa de machiaj a niciunei persoane. Astfel, asigura-te ca pe langa toate produsele de make-up ai adaugat si deodorantul, deoarece te poate salva din orice situatie neplacuta. Datorita formei sale minimaliste, acest produs poate fi plasat in geamantan sau chiar in geanta si poate fi transportat cu usurinta. De altfel, il poti utiliza in orice moment al zilei pentru un plus de prospetime.

In cazul in care doresti sa iti achizitionezi un deodorant de buna calitate vei gasi cu siguranta tipul de deodorant care ti se potriveste cel ma bine.

Extra

In functie de preferinte poti adauga si articole extra, care iti plac cu adevarat. Printre acestea se numara parfumurile, spray-urile pentru corp, SPF sau cremele hidratante.