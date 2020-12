Istoric acupunctura pentru cei interesati!

Acupunctura este un tratament alternativ foarte bun pentru cei care doresc sa nu apeleze la medicina occidentala si sa se lase vindecati de tehnicile stravechi din Asia.

Cei care vor sa cunoasca mai bine aceasta tehnica medicala antica, se pot informa despre istoric acupunctura in foarte multe articole si documentare despre aceasta alternativa la vindecare.

Acupunctura este cu siguranta o arta antica, dar data exacta in care a fost practicata pentru prima data in China si modul in care a evoluat din cele mai vechi timpuri este incerta, dar cu siguranta dateaza de multe sute, daca nu, de mii de ani. Cea mai veche inregistrare scrisa de acupunctura se gaseste in Huangdi Neijing (tradus ca Canonul interior al imparatului galben), datat in jurul anului 300 i.Hr. Textul nu face distinctie intre acupunctura si moxibustie si ofera aceeasi indicatie pentru ambele terapii.

Alte descoperiri arheologice legate de acupunctura gasite in China sunt pietrele ascutite numite Bian Shi. Se crede ca acestea ar fi putut fi folosite pentru acupunctura sau practici similare legate de punctele de acupunctura si, probabil, dateaza din neolitic sau chiar mai devreme in epoca de piatra. Istoria acupuncturii poate fi urmarita pana la dinastia Shang in jurul anilor 1600–1100 i.Hr., unde au fost gasite, de asemenea, hieroglife si pictograme din acea vreme si sugereaza ca acupunctura a fost practicata alaturi de moxibustie in aceasta perioada asa cum este astazi.

Unii istorici si arheologi sugereaza ca acupunctura provine din sangerare sau demonologie si ca s-au putut folosi pietre ascutite anterior pentru aceasta practica. Textele Mawangdui, din jurul secolului al II-lea i.Hr., mentionau utilizarea pietrelor ascutite pentru a deschide abcese si se sugereaza ca lasarea sangelui ar fi putut fi practicata si in acea perioada. Totusi, nu se discuta despre acupunctura in sensul stimularii punctelor de acupunctura, desi este mentionata moxibustia. Cu toate acestea, pana in secolul al II-lea i.Hr., acupunctura a inlocuit moxibustia ca principal tratament al afectiunilor generale.

Istoria acupuncturii sugereaza ca cea mai timpurie utilizare cunoscuta a acelor metalice, spre deosebire de os si piatra, a fost in jurul dinastiei Han (secolul II i.Hr.), dupa ce ace metalice au fost gasite intr-un mormant datat in 113 i.Hr. Cu toate acestea, este posibil ca utilizarea lor sa nu fi fost specifica pentru acupunctura.

In septembrie 1991, un corp mumificat, vechi de 5.000 de ani, a fost gasit in Alpii Ötztal, langa granita cu Austria si Italia, in Europa, si a ajuns sa fie cunoscut sub numele de Ötzi the Iceman. Examinarea a identificat 15 grupuri de tatuaje pe corpul sau. Unele dintre acestea se afla pe punctele cunoscute de acupunctura. Acest lucru a fost recunoscut ca fiind o dovada rezonabila ca acupunctura sau practicile similare ar fi putut incepe in alta parte a Eurasiei in timpul epocii timpurii a bronzului.

Practica acupuncturii s-a mutat in afara Chinei in Japonia, Coreea si Taiwan si s-a abatut de la principiile teoretice traditionale si practice ale continentului continental. Un numar mare de practicanti actuali in afara Chinei urmeaza aceste practici non-TCM pentru aplicarea unor tratamente de acupunctura. Acest lucru este valabil mai ales in Europa, unde se obtine o abordare mai „occidentala” a ameliorarii simptomatice prin selectia punctelor de acupunctura.

Istoria acupuncturii releva faptul ca multe texte au fost scrise despre acupunctura in China, intre dinastia Han (206 i.Hr. – 220 CE) si dinastia Song (960 – 1279). In 1023, imparatul Renzong a ordonat realizarea unei statui de bronz pentru a clarifica pozitia anatomica a meridianelor si punctele de acupunctura utilizate in acel moment. Cu toate acestea, dupa sfarsitul dinastiei Song, acupunctura si-a pierdut credibilitatea si a fost asociata cu practici „mai putin respectate”, cum ar fi samanismul, alchimia si moxibustia. In secolele care au urmat, acupunctura a devenit limitata, dand loc omologului sau mai popular si respectat, erborismul.

Primii care au adus rapoarte despre acupunctura in Occident au fost misionarii portughezi din secolul al XVI-lea. Si Jacob de Bondt (1591–1631), un chirurg olandez care calatorea in Asia, a descris practica acupuncturii in Japonia si Java la intoarcere. Desi in acest moment in China, acupunctura era din ce in ce mai asociata cu practicienii din clasele inferioare si cu cei mai putin educati.

In 1822, imparatul chinez a interzis practicarea si predarea acupuncturii si orice asociere a istoriei acupuncturii in cadrul Academiei Imperiale de Medicina. In Europa, acupunctura a fost inca discutata in acest moment atat cu scepticism, cat si cu laude, dar cu foarte putina pregatire sau cercetare.

Dupa razboiul civil chinez (1927–1950), liderii comunisti chinezi au batjocorit medicina chineza si acupunctura, impreuna cu toate aspectele istoriei acupuncturii si orice traditii asociate acesteia. Ei considerau acupunctura ca fiind superstitioasa si prosteasca. Ei au spus ca este in conflict cu dedicarea lor pentru stiinta, progres si „calea de urmat”. Istoria acupuncturii a luat o intorsatura in timpul domniei lui Mao Zedong (26 decembrie 1893 – 9 septembrie 1976), presedintele partidului comunist, cand a inversat aceasta pozitie.

Ce face acupunctura, mai exact?

Acupunctura reduce durerea si stresul:

Durerea de spate redusa, tensiunea gatului si ameliorarea durerii articulare la maini si brate este diminuata. Rucsacurile grele, telefoanele mobile si o postura slaba sunt doar cativa dintre vinovatii care creeaza tipul de durere care patrunde in ziua noastra de lucru si ne tine treaz noaptea. Acupunctura asigura ameliorarea durerii fara medicamente, reducand in acelasi timp umflarea si inflamatia.

