https://business-entrepreneur.ro/pentru-un-cadou-cu-personalitate-vezi-produsul-aici/

Poate ca ultima calatorie facuta in viata de defunct a fost cea facuta cu avionul in tara in care considera ca se va realiza. Multi cred ca daca schimba locul, isi schimba si norocul, dar zicatoarea nu este valabila pentru toata lumea.

Au fost cazuri in care exodul, instrainarea a insemnat moartea si cei ramasi acasa au fost nevoiti sa solicite repatriere decedati pe cale aeriana ca intoarcerea sa decurga in acelasi mod in care s-a desfasurat plecarea. Un handbalist a fost injunghiat mortal intr-un club. Era in floarea tineretii. Un sportiv care asigura paza unui club exclusivist a pierit si el, salvand vietile celor care il angajasera.

Multi soferi de pe tir au murit de epuizare sau au fost injunghiati in parcari de raufacatori, de transfugi disperati. Alti romani au pierit in urma exploziilor, inundatiilor, cutremurelor sau din cauza infectarii cu covid.

Se moare in tara si se moare in afara ei, iar mortii isi regasesc linistea acolo unde le este radacina: in satul sau in orasul natal, avand in dreapta si in stanga oameni cunoscuti si dragi.

Romanii pastreaza legatura de suflet cu mortii lor dragi. Ei obisnuiesc sa ii viziteze la cimitir, sa le duca flori, sa le aprinda lumanari si sa le spuna ce au pe suflet.

In cinstea lor organizeaza mese de pomenire.

O repatriere pe cale aeriana este mai scumpa, mai solicitanta, dar mai spectaculoasa decat una rutiera si famialia trebuie sa tina cont de dorintele si de preferintele defunctului.

Toata lumea trebuie sa tina cont de dorintele si de preferintele defunctului si in toate circumstantele, incepand cu alegerea felurilor de mancare din pachetele si calea de repatriere si pana la prevederile testamentere, preferintele pentru anumite flori si culori si locul in care va fi ingropat.

Repatrierile pe cale aeriana sunt posibile, iar firma de pompe funebre Funerare Nicolas ofera informatii despre aceasta modalitate de repatriere.

Pana la un punct, etapele si pregatirile trupului neinsufletit si ale documentelor sunt identice cu ale celor necesare in cazul repatrierii rutiere.

Trebuie sa existe dosarul complet de repatriere, trupul lipsit de viata pregatit cu maxima atentie, imbalsamat si asezat mai intai in sicriul de zinc si apoi in cel din lemn de esenta tare. Capacele sicrielor se sigileaza.

Sunt insa si etape dificile care implica mai multe efort decat repatrierea rutiera. Una dintre ele consta in rezervarea si achitarea biletului de zbor.

Inaintea rezervarii biletului de avion se impune identificarea celui mai apropiat aeroport cu zona cargo de zona/orasul in care a avut loc decesul si unde a fost pregatit decedatul pentru repatriere.

Acesta va fi adus la aeroport cu 24 de ore inaintea zborului.

De pe aeroportul din Romania se impune preluarea sicriului de catre o masina funerare autorizata si transportarea acestuia la locul in care este asteptat de catre apartinatori.

Repatrierea rutiera presupune un transport direct, in timp ce cea aeriana transbordarea.

Alaturi de repatrierea rutiera si cea pe cale aeriana exista si o repatriere speciala cu costuri zero, valabila in cazul decedatilor care au avut o asigurare de viata valabila pe numele lor.

Familia indurerata va fi scutita total de costuri si in plus, va primit si restul de bani ramas dupa decontarea cheltuielilor.

Firma Funerare Nicolas realizeaza repatrieri de top pentru ca se bizuie pe ajutorul unor parteneri puternici, cum sunt: asociatii funerare europene, companii aeriene, consulate romanesti si ambasade, firme de coroane funerare.

Calitatea exceptionala a serviciilor funerare oferite de aceasta firma cu 15 ani de experienta se reflecta in site-ul bine structurat cu informatii complete unde vizitatorul se simte alinat sufleteste si este multumit ca a descoperit firma care va face totul ca repatrierea celui drag sa fie facuta la timp, iar pregatirea acestuia temeinica.

Din portofoliul de fotografii se pot vedea sicrie elegante de cea mai buna calitate si coroane atat de proaspete si de frumoase, incat au capacitatea de a anestezia durerea pierderii persoanei dragi.

Prin completarea formularului de solicitare a ofertei, apartinatorii vor avea o imagine clara a costurilor repatrierii, fiindca imaginea serviciilor reiese din pozele martore.

In cei 15 ani de activitate neintrerupta pe piata serviciilor de repatrieri, Funerare Nicolas a devenit lider de top, de aceea familiile indurerate solicita servicii funerare cu incredere acestei firme.

Transportul funerar este de cinci stele, fiindca: soferii detin atestat special si in ultimii 5 ani niciunul nu a fost implicat in vreun incident rutier, masinile sunt moderne si autorizate special pentru asemenea transport special. In locul special amenajat pentru depozitarea sicrielor, soferul regleaza temperatura optima pentru situatia data.

Si in cazul repatrierilor aeriene raman valabile urmatoarele reguli:

-dosar complet care sa permita repatrierea trupului neinsufletit

-asezarea acestuia in cele doua sicrie obligatorii: sicriul de zinc si sicriul din lemn de esenta tare

-imbalsamarea sau injectia de conservare si prezentarea certificatului de imbalsamare.

Consultanta funerara non-stop este necesara din urmatoarele motive:

Apartinatorul simte nevoia sa comunice, sa fie consolat, dar si sa primeasca asigurarile necesare ca totul va fi bine. Familia trebuie sa fie informata cu privire la etapele ce se impun parcurse si la modul in care decurge organizarea repatrierii. Apartinatorii au de facut anumite alegeri pe care echipa firmei de servicii funerare trebuie sa le respecte. Una dintre ele poate fi decizia de a i se face defunctului un machiaj pentru infrumusetare, alta are in vedere alegerea modelului sicriului.

Despartirea de cel drag este dureroasa si numai linistea rezultata din constatarea ca totul a decurs perfect si cel apropiat se odihneste linistit in locul dorit de el reuseste sa anestezieze putin rana sangeranda.