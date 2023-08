Halep: Am oferit tenisului viaţa mea şi am respectat regulile sută la sută

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Eurosport, că a oferit tenisului viaţaei şi a respectat regulile sută la sută.

”Mulţumesc familiei şi mai ales fanilor, care m-au copleşit cu bunătatea lor şi am avut parte de susţinere necondiţionată. Am oferit tenisului viaţa mea şi am respectat regulile sută la sută.

Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi nu am luat nimic intenţionat. Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta.

Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine. Imaginea mea în sufletul meu este curată.

Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost priroritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis.

Prin februarie 2022 am crezut că nu mi am putere să continui, m-am gândit serios să renunţ, eram saturată, dar ducându-mă la academie, am văzut acei copii şi am simţit că vreau să joc din nou.

Patrick (n.r – Mouratoglou) mi-a dat încredere în mine, este un antrenor extraordinar. Darren (n.r. – Cahill) este un om deosebit, a fost permanent alături de mine, a venit şi în România să mă susţină.

Contează mental, cred, mai mult, şi emoţional. Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză.

A fost uzură foarte mare emoţională şi mentală. Nu regret însă nimic, pentru că am iubit ce am făcut şi nu am privit tenisul ca pe un sacrificiu. Am privit ca pe o pasiune, o plăcere, am dat totul cu mare uşurinţă.

Va fi ceva nou, ceva dureros, în schimb, faptul că am o şansă, eu chiar cred că am o şansă să mă reîntorc pe teren, îmi dă o stare de bine şi nu mi-e teamă de nimic”, a spus Simona Halep, pentru Eurosport.

”O să revin pe teren pentru că îmi place foarte mult să joc tenis în continuare şi am o motivaţie interioară. Acolo îmi e locul şi cred că trebuie să mă opresc atunci când eu vreau, nu în alte situaţii.

Cred că o să fie un moment greu retragerea din tenis şi vreau să fie aşa cum simt eu. Privesc viaţa altfel, a fost brutală viaţa anul acesta, dar ceea ce nu te doboară te face mai puternic.

Consider că sunt mai puternică emoţional, mult mai stăpână pe ceea ce ţine de tot ce e în jurul meu. Mi-am dat seama ce fel sunt unii oameni, ce fel e lumea şi cred că mai am de învăţat din această experienţă neplăcută.

Dar cred că am învăţat destul şi sunt liniştită că pot face mai multe schimbări şi să trăiesc mai bine”, a transmis Simona Halep.

Halep nu a mai jucat de un an, de când a fost testată pozitiv cu roxadustat. Ea aşteaptă în continuare o decizie a forurilor internaţionale din tenis privind situaţia sa.