Guiu Haricleea-Maria: “Pasiunea mea este SPORTUL”

Haricleea-Maria vorbeste despre cum a reusit sa descopere sportul.

Mă numesc Guiu Haricleea-Maria, am 19 ani ,sunt din Constanța și sunt studentă in anul 1 la Facultatea de Administrare a Afacerilor cu Predare in Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Iubesc să călătoresc, să descopăr locuri și să cunosc oameni noi , iubesc să am grijă de animale, dar pasiunea mea principală este SPORTUL. Pot spune ca sportul a fost prima mea dragoste și cu siguranță va fi și ultima. De-a lungul anilor am practicat multe sporturi (echitație, tenis, atletism, patinaj artistic, dans, gimnastică, fitness), unele care mi-au plăcut mai mult sau mai puțin, altele care mi se potriveau sau nu, dar sportul care îmi bucură sufletul cel mai mult este FITNESSUL.

Dacă cineva mi-ar fi spus acum 12 ani că voi ajunge o bună si apreciată atletă și că voi îndrăgi așa de mult sportul, nu aș fi crezut. Când eram mai mică nu eram deloc o fire sportivă, mâncam nesănătos și dacă încercam să alerg , mi se făcea rău după primii 100 m. Tatăl meu ar fi dorit să îmi încep viața sportivă devreme, la 4-5 ani și să am o carieră în tenis, dar eu nu îmi doream asta. Îmi aduc aminte cum îi spuneam ca sportul nu este pentru mine, că nu voi fi niciodată sportivă și că nu o să pun vreodată mâna pe o rachetă de tenis. Apoi ,mi s-a dovedit faptul că proverbul „ NICIODATĂ SĂ NU SPUI NICIODATĂ ” este foarte adevărat. La 7 ani am început să practic echitația, lucru care a determinat ca, ușor , ușor , să îmi schimb mentalitatea asupra vieții și asupra sportului. Îndrumată de părinții mei am început să renunț la dulciuri și să încep să am grijă de sănătatea mea, incluzând din ce în ce mai mult sportul in stilul meu de viață. În fiecare sport practicat m-am implicat cat de mult am putut, am încercat sa fiu din ce in ce mai bună la fiecare antrenament, să mă autodepășesc și am făcut multe sacrificii ,pe care tinerii de vârsta mea nu ar fi fost dispuși să le facă, pentru a putea avea rezultate calitative. Tenis nu am început să joc la 4 ani cum ar fi dorit tatăl meu, ci, mai târziu, la 11. Eram foarte bună, dar nu destul de bună comparativ cu cei de vârsta mea, care învățaseră să joace tenis atunci când învățaseră să meargă. În acele momente mi-aș fi dorit să ajung un mare nume în lumea tenisului și a început să îmi pară rău că nu îl ascultasem pe tatăl meu mai devreme. Aveam acest sport în suflet si mă gândeam neîncetat la el. Dar, tot răul spre bine, deoarece , peste câțiva ani aveam să descopăr fitnessul. FITNESSUL și TENISUL vor avea mereu un rol special în inima mea. Chiar dacă tenisul nu avea să fie cariera mea, voi munci și mă voi strădui ca FITNESSUL să facă parte din viața mea mereu .

Primul meu contact cu FITNESSUL a fost la sfârșitul clasei a 9- a , printr-o simplă întâmplare. Câteva prietene mergeau la o sală din cartierul în care locuiam (sală care într-un scurt timp avea să devină a doua mea casă) și m-au chemat cu ele. Imediat cum am intrat in sală , am simțit că fitnessul avea să îmi schimbe radical viața. Din acel moment am început să merg zilnic să mă antrenez. La început nu aveam nici o idee cum si ce să lucrez , dar mă simțeam bine. în timp, am început să mă împrietenesc cu antrenorii și oamenii din sală, fiind o fire foarte sociabilă și să învăț câte puțin de la fiecare.

Orice problemă sau nemulțumire aveam, sala de fitness era soluția. Sportul m- a ajutat să mă organizez, să am rezultate extraordinare la învățătură ,m-a întărit atât fizic, cât și psihic. De asemenea, mi-a clădit un caracter puternic ,m-a responsabilizat și a contribuit la maturizarea mea. Eram cea mai mică persoană de acolo și singura fată, așa că toată lumea mă aprecia pentru ambiția si devotamentul pe care le demonstram. Reușisem să câștig respectul fiecărei persoane care se antrena acolo și toți mă admirau. La un moment dat, am avut un gând : „ De ce să nu transform această pasiune a mea in ceva mai mult decât un hobby? ”. Așa că am început să citesc , să mă uit la tutoriale, să doresc să trec la nivelul următor, să aprofundez acest domeniu, până când am împlinit vârsta de 18 ani și am putut să mă înscriu la cursuri de instructor de aerobic si fitness.

Un lucru important pe care fitnessul te învață este faptul că nu trebuie sa fii într-o continuă competiție cu ceilalți, ci trebuie să te întreci cu tine însuți. Este important să vrei să te autodepășești, sa vezi care îți sunt limitele, să fii din ce în ce mai bun pe zi ce trece, să progresezi. Nu este greu , nu este imposibil, tot ce îți trebuie este motivație. Atâta timp cât iubești ceea ce faci , succesul va veni de la sine. Fitnessul te ajută să te disciplinezi. Fitnessul nu te transformă într-o„ bestie” , după spusele multor mituri, ba, din contră, te ajută să îți dezvolți corpul într-un mod echilibrat și plăcut ; Te ajută să obții formele mult dorite, să ai un corp „ fit” , sănătos și bine lucrat.

Multe fete își sună mamele să le povestească ce genți sau accesorii și-au cumpărat, eu îmi sun părinții să le spun că am reușit să fac presă pentru picioare cu 220 de kg. Mulți nu înțeleg această pasiune , obsesie a mea pentru fitness, dar pentru mine fitnessul reprezintă cea mai mare plăcere și satisfacție. Când aud cuvântul FITNESS, mă gândesc la : FERICIRE, ARMONIE, VITALITATE, PERSEVERENȚĂ, PASIUNE, ADMIRAȚIE, CURAJ,DETERMINARE,DEVOTAMENT, CONTROL , DEDICAȚIE.

Acum , chiar dacă au trecut aproape 4 ani de când am intrat în sala de fitness, de fiecare dată când mă întorc în Constanța pentru a-mi vedea familia si prietenii , nelipsit trec să mă antrenez la sala în care am atâtea amintiri frumoase și în care am descoperit fitnessul.

În Constanța, aproape toate persoanele din generația mea mă știu drept „Hari- fata care merge mult la sală”. Nu suport o zi fără sport și încerc să mă implic în toate activitățile sportive de care aflu . De aproximativ 3 ani particip la crossurile din Constanța organizate de 1 decembrie și de Ziua Olimpică ; am participat la Urbatlon , organizat pe Arena Națională din București; la Santa Run ; la „Mișcare pentru sănătate” și la multe convenții de fitness. La foarte multe activități sportive am participat alături de tatăl meu, care este o persoană foarte activă și o inspirație pentru mine atât în sport, cât și în viața de zi cu zi. Uneori mă gândesc că pasiunea mea pentru sport a fost poate moștenită și influențată într-o oarecare măsură și de el. Încă de când eu aveam o vârstă fragedă ne întreceam să vedem cine aleargă mai repede și mai mult, cine face mai multe abdomene, flotări, tracțiuni sau cine joacă mai bine tenis.

Sunt de părere că fiecare om are niște talente si hobbiuri pe care trebuie să le descopere și să le valorifice . Sportul ar trebui sa fie un element de bază din viața oricărui om deoarece o viață activă înseamnă o viață sănătoasă. Din păcate , din ce in ce mai mulți oameni devin sedentari . Tehnologia acaparează viața fiecăruia dintre noi și începem să uităm de lucruri importante din viața, cele care ne mențin armonioși, fericiți și sănătoși. Mă bucur când prieteni sau colegi îmi spun că datorită mie au decis să se apuce de sală ,de sport , că eu sunt motivația lor, sau când îmi cer sfaturi. Îmi place să îi ajut să înceapă un nou stil de viață , unul sănătos , la fel cum, și eu, am fost ajutată de mulți oameni pentru a descoperi sportul și beneficiile lui.

Unii spun că exercițiile cu greutăți nu sunt bune și că îți pot provoca accidentări severe . Alții spun că femeile nu ar trebui să practice acest sport . Mie fitnessul îmi bucură și îmi hrănește sufletul, îmi dă puterea să merg mai departe și să trec peste orice obstacol și m-a ajutat să îmi definesc un caracter frumos si o personalitate puternică. Mă bucur când văd oameni care practică sport și îi apreciez pentru acest lucru. Multă lume uită de adevăratul sens al vieții, de fericire și sănătate și se află în goana după lucruri materiale și avere. Pentru mine fitnessul înseamnă mai mult decât mușchi binedefiniți și un mod prin care poți scăpa de grăsimea nedorită. Fitnessul m-a ajutat să devin persoana care sunt acum, mi-a clădit caracterul și m- a învățat să fiu o persoană mai bună. Îi respect pe toți sportivii deoarece știu sacrificiile depuse și știu că un fizic bine structurat are în spate foarte multă muncă. Fitnessul m-a stimulat și m-a motivat să îmi fac multe planuri de viitor, să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și să doresc să am o carieră de succes, îmbinată între cele două domenii majore pe care le iubesc și care mă reprezintă : SPORTUL SI BUSINESSUL.

Le mulțumesc pentru susținere părinților mei ,primului meu antrenor de fitness și antrenorului meu de tenis , persoane care au jucat și joacă un rol important în viața mea și care m -au ajutat să descopăr sportul și să mă definesc ca sportiv. Recomand tuturor persoanelor să practice un sport, să caute unul care simt ca li se potrivește și să nu se oprească până nu îl găsesc. Daca nu încerci, nu ai de unde să știi cum este ! Dacă încerci , nu vei mai dori să te oprești din a avea o viață activă ,sănătoasă, nelipsită de sport!