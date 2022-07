Deținătoarea trofeului Wimbledon U 14, învinsă în finală. Cine sunt câștigătorii Argeș Cup Dr. Oetker

Diana-Ioana Simionescu a câștigat cea de-a VIII-a ediție a trofeului Argeș Cup Dr. Oetker. După ce a învins-o în finală, cu scorul de 6-3, 6-3, pe câștigătoarea de la Wimbledon U 14, Alexia Tatu.

„În finală a fost un meci strâns și echilibrat. Am început puțin tensionată, cu emoții, dar pe parcurs m-am echilibrat și mi-am păstrat calmul. Am jucat cu niște adversare destul de dificile, dar am avut o săptămână foarte bună. Sunt foarte fericită. A foastă foarte frumos aici, chiar mi-a plăcut.

S-au implicat foarte mult. Mai ales cu Paula Pudding, cu Pizza Dr. Oetker și Players Party. Plus accesibilitatea la antrenamente, chiar a fost foarte bine organizat turneul acesta”. A declarat Diana-Ioana Simionescu.

Gabriel Ghețu a câștigat cea de-a VIII-a ediție a Argeș Cup Dr. Oetker. După ce l-a învins în finală, cu scorul de 6-1, 6-3, pe Cezar Stefan Bentzel.

„Finala a fost foarte bună. În primul rând am jucat foarte bine, am avut o atitudine bună. M-am simțit bine pe teren și am reușit să câștig. Organizarea turneului a fost foarte bună. Am fost aici de foarte multe ori și de fiecare dată am fost încântat. Și aș vrea să mai vin aici. În primul meci a fost mai greu, deoarece am avut niște probleme medicale. Dar după, mi-am dat drumul la joc și totul a mers conform planului”. A declarat Gabriel Ghețu.

Arbitrul principal Andrei Bardan: „Felicitările le merită organizatorii și sponsorii. Sunt pentru a treia oară la Argeș Cup. Am fost de multe ori și la concursurile profesioniste aici. Organizarea este mai mult decât ok, fiecare știe ce are de făcut. Se vede că sunt mulți ani de concursuri în experiența organizatorilor. Nu numai concursurile au nevoie de sponsori, și sportivii au nevoie. Fără sponsori nu se poate face sport de performanță nici la acest nivel”.

Director Turneu Gheorghe Borțan: „Ne bucurăm că și anul acesta am reușit să organizăm competiții de nivel internațional. Suntem la a opta ediție Argeș Cup Dr. Oetker. Ne-am bucurat că la startul competiției am avut alături de sportivii români foarte bine clasați și sportivi din alte țări. Precum Belgia, Germania, Bulgaria, Spania sau Polonia, care au dat culoare acestui eveniment deosebit.

Ne-a bucurat prezența la startul competiției a sportivelor Alexia Tatu și Andreea Soare. Care duminica trecută au făcut finală la Wimbledon. Aceste evenimente sportive nu pot fi organizate fără sprijinul sponsorului. Care la noi, la toate evenimentele, sponsorul tradițional este Dr. Oetker România. Acum urmează turneul ITF, Vitality Open Tour. Să sperăm că și la anul vom organiza aceste evenimente care fac cinste Municipiului Curtea de Argeș”.

Probele de dublu ale turneului internațional Argeș Cup Dr. Oetker au fost câștigate de jucătorii români

Astfel, perechea Flavia Elena Ogrezeanu/ Anca Ștefania Sauciuc a câștigat cea de a VIII-a ediție a Argeș Cup Dr. Oetker.

După ce a învins în finală, cu scorul de 5-7, 7-6(3), 10-5, dublul Alexandra Irina Anghel/ Diana-Ioana Simionescu.

Perechea Eduard Gabriel Coreisa/ Gabriel Ghețu a câștigat cea de a VIII-a ediție a Argeș Cup Dr. Oetker.

După ce a învins în finală, cu scorul de 6-4, 6-3, dublul David Popa/ Sergiu Urzică.

Finalista de la Wimbledon U 14, Andreea Diana Soare, a fost eliminată în sferurile de finală ale competiției Argeș Cup Dr. Oetker.

Ion Țiriac a vizitat baza Tenis Club Curtea de Argeș și a asistat la meciurile lui Tatu și Soare.

Aproximativ 80 de jucători au concurat la cea de a VIII-a ediție a competiției Argeș Cup Dr. Oetker.

Argeș Cup Dr. Oetker, turneu internațional rezervat juniorilor, băieți și fete, simplu și dublu, cu vârsta de până la 16 ani, face parte din calendarul Tennis Europe.

Competiția se dispută în perioada 8-17 iulie la Tenis Club Curtea de Argeș. Pe site-ul oficial al turneului www.astenisclub.ro/argescup si pagina de Facebook Tennis Junior Stars se găsesc știri și informații actualizate.

Partenerul oficial al Argeș Cup a fost Dr. Oetker România. Organizator a fost Tenis Club Curtea de Argeș. Iar turneul s-a desfășurat sub egida FR de Tenis și a Tennis Europe.

Turneul face parte din calendarul competițional al Tennis Europe Junior Tour. Ediția din acest an s-a bucurat de sprijinul sponsorilor Euro Tehno Group și Macromex. Promotorul turneului a fost Harmony Advertising. Parteneri media: Revista Sport Magazin, Radio Argeș Expres si Ziarul Argeș Expres.