De la JuJutsu la Fitness si inapoi

Primul contact cu lumea artelor martiale l-am avut la varsta de 12 ani atunci cand parintii m-au inscris la unul dintre cele mai mai cluburi de karate Shotokan din Bucuresti, la acea varsta am tratat acest stil ca pe o alta forma de miscare, elementele de etica si conduita morala pe care le implica o arta martiala dobandindu-le pe parcurs. Dupa un an de zile de practica, intamplator, am ajuns intr-o sala unde se preda JuJutsu, tehnicile si procedeele acestei arte martiale m-au captivat instantaneu, astfel ca am ramas pana astazi fidel acestei discipline. Din anul 2000 fac parte din clubul de Jutsu traditional Rekigan JuJutsu fost Ichiban Ryu condus de Sensei Cosmin Alexandrescu 4 dan, in principiu acest stil este ramura principala a tehnicilor din Judo, Aikido,Brazilian JuJutsu sau Kempo iar adiacent programei de examinare si antrenament exista documentata si o serie de tehnici cu arme traditionale (Kobudo). Sistemul de lupta reprezentativ acestui stil este MMA acel mix de lupta in picioare, lupta in priza si lupta la sol.

Sportul ca pasiune nu doar necesitate. Pe parcursul anilor exercitiile de anduranta si crossfit au facut parte din antrenamentul personal ce m-a ajutat si mi-a imbunatatit performantele astfel ca antrenamentele facute in afara dojo-ului m-au mobilizat ca in martie 2019 sa absolv cursul de instructor de fitness . Pregatirea fizica din spatele Jutsu-lui a fost acel antrenament adiacent pe care il face orice sportiv pentru a-si imbunatati performantele in domeniul sau, si ma refer la acele cazuri cand alpinistii merg sa inoate sau cand pugilistii sar coarda. Este necesar ca aceste antrenamente sa fie adaptate corect pentru a putea obtine efectele dorite si de asemenea este foarte important sa cunosti efectele excesului de antrenament.Scopul final este acela ce trebuie impus ca obiectiv, daca obtii o masa musculara prea dezvoltata cu siguranta vei compromite viteza de reactie.

In conditiile de trai moderne cand oamenii nu mai au timp sa practice un sport sau cu atat mai mult sa faca performanta pe langa munca de zi cu zi, apar confuzii de perceptie fata de anumite discipline, si aici ma gandesc la cei care practica sport de contact pretinzand ca fac arte martiale sau cei care alearga in parc si spun ca fac sport. Se spune ca este bine sa faci ceea ce-ti place dar sa fii si constructiv in acelasi timp, de aceea atunci cand practici un sport este ideal sa o faci din pasiune si nu din necesitate. Uneori viata ne aduce in stadiul cand trebuie sa acceptam cea de-a doua situatie dar,din fericire, multe persoane de aici nasc si o pasiune. Dupa o perioada de practica, indiferent de nivelul atins, a impartasi din invataturile si metodele tale celor din jur este o practica ce te va dezvolta pe parcurusul tau, deoarece intotdeauna vei avea lucruri noi de invatat atunci cand ii inveti pe ceilalti.

Articol scris de:

Sensei Alex Bugalete – https://rekigan.ro/

Absolvent al cursurilor de instructor de fitness organizate de Asociatia Succes in Educatie si Sport