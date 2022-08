Curiosul caz al domnului Griezmann

E imprumutat pe doi ani de Barcelona la Atletico, iar madrilenii ar trebui sa-l cumpere pe francez cu 40 milioane de euro in vara viitoare. Daca el va juca in cele doua stagiuni in minim 50 la suta din meciuri cel putin o repriza.

Anul trecut a jucat in 33 de partide macar 45 de minute, asa ca i-ar mai trebui 7 meciuri pt ca acea clauza sa se activeze. Cum madrilenii nu vor sa dea acei bani la vara, Griezmann a intrat deocamdata in min. 62 in ambele meciuri de pana acum.

Asa ca francezul va fi un mic boxer in actuala stagiune. Iar Barca, care a declarat deja cele 40 mil. in contabilitate la liga, va avea inca o problema in plus anul viitor. Chiar si in aceste conditii, cu minute numarate, cred ca varful francez va avea un cuvant de spus in atacul echipei lui Simeone in acest sezon…

CV Cristian Mîndru