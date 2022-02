Cum te muti eficient intr-o locuinta noua? Pasi simpli de urmat pentru un proces cat mai organizat

Mutarea dintr-o locuinta intr-alta, poate parea la o prima vedere o adevarata corvoada daca se tine cont de numarul impresionant de lucrui ce trebui transportate la noua locatie. In prezent, solutiile de mobilitate sunt mai diversificate ca oricand, astfel ca transportul propriu-zis al obiectelor din vechea locuinta, ar trebui sa fie un proces destul de simplu. Provocarile insa apar atunci cand ne vedem pusi in situatia de a prioritiza lucrurile pe care le mutam, pentru ca in general acest proces necesita mai multe zile. Cuvantul cheie in acest sens este organizarea. Mai precis, o buna organizare a acestui proces reprezinta unica solutie prin care te poti muta rapid in noua locuinta.

Pentru ca in general suntem cuprinsi de mult entuziasm la acest pas, exista riscul alergam in toate directiile, fara ca lucrurile sa se miste, fapt pentru care este necesar sa ne organizam cat mai bine. Astfel, in acest articol am pregatit pentru tine cateva sfaturi prin care te vei putea muta in noua locuinta mult mai repede. Pentru ca intelegem perfect sentimentul ce te cuprinde de indata ce ai parasit sediul agentiei imobiliare sau pe cel in care s-a realizat tranzactia finala.

Prioritizeaza totul pe o lista

Pentru a facilita cat mai mult intregul proces de mutare, recomandarea noastra este aceea de a te asigura ca vei consemna pe o lista toate lucrurile ce trebuie transportate cu prioritate la noua locatie. Intr-o prima etapa, este recomandat sa transporti lucrurile absolut esentiale cum sunt electrocasnicele mici, piesele de mobilier, precum si cateva articole vestimentare. Dupa acest pas, vei putea trece la alte lucruri precum sunt clasicele decoratiuni sau electrocasnicele mari (cele pe care nu le-ai inclus la primul transport).

Impacheteaza, impacheteaza si iar impacheteaza

Pe durata transportului, oricat de grijului am fi, mereu va exista riscul ca anumite obiecte sa se zgarie sau loveasca. De aceea iti recomandam sa te asiguri ca impachetezi totul foarte bine, indiferent daca ceea ce transporti este fragil sau nu. Pentru acest lucru, poti utiliza o folie de ambalare speciala, pe care o poti regasi la www.kangoopack.ro. Dupa ce ambalezi totul, aplica niste etichet pe fiecare pachet cu ceea ce se afla in interior, astfel incat sa stii cu precizie de despachetezi. In acest fel, totul va deveni mult mai simplu si mai mult decat atat, vei inlatura orice fel de risc ca bunurile transportate sa se deterioreze in vreun fel.

Renunta la lucrurile ce nu iti mai sunt de folos

Daca exista un moment oportun in care sa rentunti la lucrurile ce nu iti mai sunt de vreun folos, acela este acum. Pentru ca in mod sigur iti vei dori ca totul sa fie cat mai bine organizat in noua locuinta, acum este momentul perfect sa sortezi toate obiectele si sa renunti complet la cele care nu isi mai gasesc un rost in noua locuinta. Cu siguranta s-ar putea sa descoperi ca aveai depozitate in locuinta, zeci sau poate chiar sute de lucruri de care ai uitat complet.