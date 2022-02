Cum sa dai un suflu nou locuintei? Sfaturi utile pentru o redecorare de succes

Proiectul de amenajare al unei locuinte presupune in general luarea unui numar mare de decizii, avand in vedere ca rezultatul final ar trebui intotdeauna sa reflecte cat mai bine personalitatea si sa corespunda perfect cu nevoile fiecaruia dintre noi. Nu sunt insa rare situatiile in care simtim nevoia unei schimbari, care sa ofere locuintei un suflu nou, adaptat la cele mai noi tendinte in materie de amenajari interioare. Acest lucru presupune desigur alcatuirea unui nou proiect de amenajare, noi decizii si investitii.

Atunci cand vine vorba insa despre confortul propriu, nicio investitie nu ar trebui sa fie prea mare si nici o decizie prea complicata. Pentru a face intreg procesul de reamenajare unul mai simplu, am pregatit pentru tine cateva sfaturi ce iti pot fi de folos in obtinerea unor rezultate in aceste sens.

Alcatuieste-ti un plan de reamenajare

Inainte de a da startul schimbarilor propriu-zise, este absolut necesar sa pui la cale un plan de amenajare. Fara a schita, chiar si in linii mari un astfel de plan, vei fi pus automat in situatia de a lua decizii la intamplare, care s-ar putea sa nu duca la rezultatul pe care ti-l doresti. Astfel, intr-un plan de amenajare ar trebui sa iei in calcul, stilul de amenajare pe care il doresti, cromatica incaperilor, inlocuirea pieselor de mobilier (daca este cazul), decoratiunile etc. Avand un plan de amenajare schitat, luarea deciziilor va fi mult mai simpla.

Organizeaza totul pana la cele mai mici detalii

Redecorarea presupune de cele mai multe ori si clasicul zugravit, care sa ofere un suflu noi incaperilor. Pentru a ecita murdaria in general greu de indepartat, este recomandat sa infoliezi toate obiectele de mobilier mari (pe care nu le vei scoate din locuinta) si sa protejezi parchetul cu ajutorul unei folii speciale. Acestea pot fi achizitionate rapid si simplu de la www.BBoffice.ro. Mai mult decat atat, este recomandat sa protejezi indispensabilele usi de interior de vopesele, in special daca nu doresti sa le inlocuiesti. O buna organizare a intregului proces te va ajuta sa faci totul mult mai simplu si chiar sa duci intreg procesul de amenajare la bun sfarsit, chiar mai repede decat tia-i propus.

Indrazneste sa reamenajezi obiectele din incaperi

Daca iti doresti sa dai un suflu nou incaperilor locuintei, iti recomandam sa indraznesti sa faci cateva schimbari a modului in care sunt dispuse obiectele din incaperi. Indiferent ca este vorba despre piesele de mobilier sau clasicele decoratiuni de interior, incearca sa le dispui diferit daca spatiul iti permite, astfel incat schimbarile sa para unele cu adevarat semnificative.

Opteaza pentru o cromatica diferita

Stilul de amenajare modern este caracterizat in general de simplitate in materie de cromatica si design, astfel ca intr-o incapere moderna nu ar trebui sa existe mai mult de 2 culori. Totodata, este important sa nu uiti de aspectul iluminatului, care in stilul de amenajare modern ar trebui sa existe din belsug in fiecare dintre incaperile locuintei. Simplitatea este cheia atunci cand discutam despre un stil de amenajare modern,