Cum alegi tricouri personalizate pentru gravide sau alte tipuri de tricouri pentru a te simti bine

Ai aflat ca vei avea un bebe? Felicitari! Este una din cele mai bune vesti pe care le poti primi. Totusi, odata cu perioada de sarcina, sa stii ca vor veni multe schimbari. Pe langa modificarile corporale, vor veni si modificarile vestimentare. Pantalonii trebuie sa fie mai largi, dar si bluzele. Si, daca nu mai mergi la job sau ai un loc de munca mai permisiv, iti recomandam sa iti achizitionezi mai multe tricouri. Si cine a zis ca aceste tricouri trebuie sa fie negre, gri sau in orice alta culoare inchisa? Ei bine, nu! Ele trebuie sa fie in culori vesele sau chiar sa porti tricouri personalizate pentru gravide, care sa starneasca admiratia oriunde te-ai afla.Totusi, aceste tricouri trebuie sa respecte niste reguli pentru a oferi confort si siguranta viitoarei mamici. Cum? Ei bine, sa vedem in cele ce urmeaza:

Un adevarat tricou pentru gravide are o „croiala” aparte, care iti permite sa ai spatiu pentru burtica si linia bustului, solduri si umeri. Tricourile pentru gravide sunt unice, deoarece sunt tricouri personalizate si nu sunt realizate la fel ca tricourile tale de fiecare zi.

Croiala este esentiala atunci cand cauti un tricou de gravide. Asigura-te ca exista mai mult material in fata decat in spate. Tricoul nu ar trebui sa aiba forma „cilindrica” (tricoul barbatilor este un tricou cilindric). Tricoul nu ar trebui, de asemenea, sa fie „croit montat”, ca tricourile pentru femei, fara suficient spatiu pentru cresterea burticii. Cand este asezat pe corp, partea din fata a tricoului de gravide ar trebui sa fie putin mai lunga decat partea din spate pentru ca burta va fi mai mare decat partea din spate. Totusi, daca este un tricou din bumbac foarte bun, alege-l intr-o masura putin mai mare, pentru a nu te strange pe burtica.

Evita tricourile de gravide care se intind prea mult pentru a creste odata cu burta. Adesea, aceste tricouri cu un amestec sintetic, iar materialul se va intinde in jurul burticii, intr-o anumita masura. Intrucat materialul se intinde, totusi, se va scurta in fata si se va aduna in spate, oferind un tiv neuniform (si incomod). In functie de cat de mare devine burtica, tricoul se va simti, de asemenea, prea stramt pe san si burta. Deoarece burtica ta intinde tricoul, nu il vei putea purta dupa nastere sau in timpul urmatoarei sarcini.

Tricourile pentru gravide trebuie sa fie confectionate din tesaturi respirabile si naturale. Scopul purtarii unui tricou este de a fi confortabil. Hormonii sarcinii au un obicei urat sa te faca sa te supraincalzesti rapid, iar pielea ta devine mai sensibila (pentru unele mame, pielea devine supersensibila). Motivul de baza al acestui fapt este ca mai mult sange curge prin corpul tau, provocand o sensibilitate crescuta a pielii. Tesaturile sintetice pastreaza caldura corpului, ca sa nu mai vorbim ca tind sa-ti faca pielea sa simta „mancarime”, chiar si atunci cand nu esti insarcinata. Cu cat este mai mare procentul de tesaturi naturale (de exemplu, din 90% sau 100% bumbac), cu atat mai bine.

Calitatea este importanta in orice haina pe care o cumperi. Desi este greu sa iti dai seama de calitate dintr-o fotografie, ar trebui sa cauti tricouri de gravide confectionate din material bun. Incearca sa cumperi tricouri de pe site-uri autohtone, precum tricouri-misto.ro. Nu numai ca promovezi economia si afacerile locale, dar calitatea manoperei tinde sa fie mai buna decat cele realizate in strainatate. Dimensionarea este si mai precisa pentru ca poti chiar sa suni echipa si sa explici ce anume doresti.

Dimensionarea este importanta. Ar trebui sa poti purta, cel putin in primul semestru de sarcina, aceleasi marimi la tricouri ca inainte de a ramane gravida. Din pacate, nu exista un standard pentru dimensionare si, dupa cum vei observa, fiecare gravida are modalitatea ei proprie de a “creste”. Daca castigi mai mult de 20 de kg in timpul sarcinii sau astepti gemeni, tricoul de gravida ar trebui sa aiba dimensiunea mai mare decat dimensiunea ta inainte de sarcina.

In concluzie, exista cateva puncte si reguli de respectat atunci cand dorim sa cumparam tricouri pentru gravide. Indiferent ca vorbim despre tricouri personalizate sau simple, trebuie sa tinem intotdeauna cont de acestea.

Astfel, comanda o dimensiune mai mare decat dimensiunea sarcinii. Asta pentru ca burtica va creste vizibil din al doilea semestru.

Gasirea unui tricou de gravide de buna calitate, confortabil si care se potriveste perfect este ceva ce orice femeie cauta pe timpul sarcini. Cumpara intotdeauna tricouri „reale” pentru gravide. Stai departe de „wannabes”, deoarece acestea nu sunt croite pentru a satisface nevoile tot mai mari ale corpului tau.

Cumpara tricouri pentru gravide din tesaturi naturale, cum ar fi bumbacul si evita-le pe cele sintetice. Stai departe de tricourile pentru gravide care sunt realizate din materiale sintetice.

Cumpara tricouri pentru gravide, de buna calitate. Stai departe de lucrurile prea ieftine! Asa cum spuneam, site-uri precum tricouri-misto.ro, iti pot pune la dispozitie cele mai cool tricouri, cu mesaje amuzante, pentru cea mai frumoasa perioada din viata ta. In plus, calitatea lor este foarte buna si preturile acceptabile. Insa, spre deosebire de alte tricouri, acestea nu sunt cu un aspect ieftin.

Cumpara tricouri pentru gravide potrivite dimensiunilor tale. Evita „o marime potrivita tuturor”. Fiecare femeie este diferita si fiecare sarcina este diferita. Chiar sarcini diferite ale aceleiasi femeie pot sa nu fie la fel.

Asa ca, daca doresti comoditate si calitate, alege tricouri, mai ales cele personalizate, pentru a te simti vesela, cu pofta de viata si a te bucura de mica minune care creste in pantecul tau.