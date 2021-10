Cum ALEGEM corect Jantele la masina – Sfaturi Utile de la Vadrexim.ro!

Sa alegem corect jantele masinii poate fi un lucru destul de complicat, mai ales atunci cand nu cunosti nimic despre acest subiect. Alegerea jantelor este dificila deoarece presupune cunoasterea unor specificatii tehnice destul de avansate. In cazul in care nu alegi jantele potrivite, acest lucru poate cauza probleme grave in privinta celorlalte componente ale masinii.

Tocmai de aceia cei de la Vadrexim.ro au pentru noi cateva sfaturi utile care sa ne ajute sa facem alegerea corecta. Totodata vei gasi pe site-ul lor jante auto de calitate la cele mai bune preturi, atat din aliaj cat si din tabla.

In alegerea jantelor nu trebuie sa tinem cont doar de estetica si performante, exista numerosi alti parametri care intra in joc, parametri asupra carora ne vom opri in cele ce urmeaza. Trebuie sa stii ca exista si modele demontabile precum si mai multe sisteme de fixare.

Iata cateva sfaturi utile de la Vadrexim.ro pentru alegerea corecta a jantelor pentru masina:

Alege design-ul jantei si finisajele care sunt pe placul tau: pe piata exista jante din aluminiu forjat si aluminiu usor si finisaje cromate sau din aluminiu polizat;

Verifica gaurile. Cu alte cuvinte, determina numarul de gauri de fixare si distanta intre prezoane;

Trebuie sa tii cont de dimensiunea cauciucurilor si de latimea acestora pentru a obtine cautat. In cazul in care iti doresti sa montezi jante diferite pe fata si pe spate, trebuie sa tii cont de recomandarile producatorului;

Fii foarte atent la parametri tehnici: ET, PCD, Distanta intre prezoane, J, Diametru.

Ce ar trebui sa mai stii atunci cand iti alegi jantele pentru masina?

In cele ce urmeaza ne vom opri asupra aspectelor tehnice de cunoscut pentru a alege cele mai bune jante. Dupa cum spuneam si mai sus, este important sa observe toate detaliile unei jante pentru a fi sigur de faptul ca aceasta este potrivita pentru masina ta, cat si la estetica si la design. Nici securitatea nu este un detaliu care trebuie neglijat.

Roata completa a unui vehicul este compusa dintr-o janta, un cauciuc si o valva pentru umflare sau de o camera cu aer in cazul masinilor mai vechi.

Janta este in general fabricata dintr-un metal sudat (jantele din otel) sau din aluminiu, magneziu (jantele din aliaj) sau chiar din carbon in cazul masinilor pentru curse . In ceea ce priveste modelele de jante aliaj, poti cumpara de pe Vadrexim.ro o multitudine de modele de calitate la preturi foarte bune.

Jantele din aliaj de pe piata sunt propuse in finisaje diferite, de la vopsea epoxidica pentru modelele din aluminiu la modele complet cromate. Cel mai adesea, in cazul alegerii jantelor primeaza aspectul estetic insa trebuie sa se tina cont in egala masura de intretinerea fiecarui tip in parte si de finisaje.

