Chivu, după ce a reuşit menţinerea cu Parma în Serie A: Nu mă văd în altă parte

Cristian Chivu a declarat că menţinerea Parmei în Serie A valorează cât câştigarea unui titlu de campioană a Italiei.

„Această salvare nu este a mea, este a băieţilor. Am văzut astăzi bărbaţi plângând, oameni adevăraţi care au lăsat totul deoparte pentru echipă. Am o conştiinţă care este mai importantă decât reputaţia. Conştiinţa arată ce sunt, ce cred alţii despre mine nu mă interesează.

Aşa sunt eu, nu aş vrea niciodată să fiu altfel. Nu am nevoie de nimic, fac totul pentru aceşti băieţi care sunt minunaţi, pentru personalul meu, pentru cei care au avut încredere în mine. Această salvare valorează cât un Scudetto, am câştigat multe în cariera mea, chiar şi ca jucător, dar de puţine ori am fost atât de fericit să primesc atât de mult”, a declarat Chivu într-o conferinţă de presă.

El a mai spus că se bucură că a avut parte de încrederea conducătorilor clubului: „Întotdeauna am simţit încrederea clubului, sunt un antrenor fără experienţă. Am antrenat Primavera. Cred că am fost singurul care a mers pe această cale. Mulţumesc clubului care mi-a acordat încredere.

Oricum am crezut în grup, eu şi staff-ul meu. Până la urmă e uşor să vorbeşti, am acceptat întotdeauna realitatea acestui grup şi a acestei echipe. Nu mă văd în altă parte, sunt recunoscător şi pentru încrederea acordată. Cei care mă cunosc ştiu că sunt fericit aici. Eu dau tot ce am, pasiunea mea, morala mea. Nu mi-am pus niciodată problema viitorului meu: clubul are ultimul cuvânt”.



Echipa italiană Parma, condusă de antrenorul Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Atalanta Bergamo, şi s-a salvat de la retrogradare. Gazdele au condus cu 2-0.

Cu acest rezultat, Parma are 36 de puncte şi termină pe locul 16, menţinându-se în Serie A.