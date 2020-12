Cand vad rafturi metalice, vad eleganta si securitate

Eram copil, cand ma bucuram de orice facea mama la focul improvizat din curte. Cand facea zarzavatul, mancam rosii si ardei pe saturate. Cand facea gem sau zacusca, ceream si eu intr-o farfurie si ma rasfatam cu acele bunatati facute in casa.

Mama mi se parea ca are puteri supranaturale, fiindca din zarzavaturi facea o supa- crema de nu te mai puteai opri din mancat, din faina, oua, drojdie, mirodenii, nuca, rahat si apa cozonac pufos si moale.

Ma legau de mama acele preparate facute de ea cu multa dragoste pentru familia ei, sa avem iarna ce manca, fiindca in vremea aceea chiar nu se gaseau ca acum legume si fructe la discretie. In clasa a V-a, la biologie imi amintesc ca era in manual o poza cu o sectiune printr-o rosie mare si coapta.

Priveam toti copiii la ea, iar in pauze ne marturiseam ce pofta ne este de o rosie proaspata. Chiar si acum cand vad vinete proaspete si cirese sau capsuni in decembrie mi se pare iesit din comun.

Atunci aveai iarna ce bagai la borcane toamna, fiindca in frigider nu aveam mare nadejde: penele de curent erau foarte foarte dese.

Nu credeam vreodata sa pot cumpara din magazin trufandale in mijlocul iernii, dar nici ardei copti si zacusca la borcane. In tocana aceea de legume veche se simtea gustul chimicalelor.

Nici borcane goale nu gaseam la discretie, de aceea adunam borcane goale pe care le spalam atent cu detergent sa avem in ce pune conservele. Zarzavatul pentru ciorbe era pus intr-un borcan mare din sticla, de 5, de 8 sau de 10 litri.

Nu era deloc avantajos, dar cum nu aveam altceva…In primul rand, un pas gresit si un borcan atat de mare spart insemna bani, munca si hrana pentru iarna pierdute. In al doilea rand, borcanul trebuia bine strans la gura dupa ce se lua din el pentru o mancarica, altfel mucegaia. Grele timpuri, dar omul nu este multumit niciodata!

Imi aduc bine aminte de parca a fost ieri, cum am auzit intr-o noapte o bufnitura din beci. Am aprins lumina si am alergat la fata locului sa vedem ce s-a intamplat.

Raftul cu mere de deasupra borcanului cu zarzavat s-a prabusit peste borcan. Din el curgea pe pamant continutul frumos colorat si placut mirositor si in jur erau raspandite numai cioburi. Aceeasi soarta a avut-o si borcanul cu gem de prune…

Iata de ce va spun cat de elegante si rezistente sunt rafturi metalice cumparate din magazinul Storeexpert.ro!

Un raft metalic second hand sa fi avut atunci si am fi salvat atata munca!

In prezent, in pivnita am un sistem elegant si sigur de rafturi metalice pe care pun cu incredere zeci de borcane pline cu zacusca, dulceata, salata de ghebe, peltea de gutui.

Sunt foarte multumita de pivnita mea, fiindca este racoroasa si in acest fel, camara ramane pentru lucrurile din casa care necesita un spatiu de depozitare sa nu fie vazute de oaspeti. In debara si in camara punem pungile cu detergenti si dezinfectantii, maturile si aspiratoarele, incaltamintea veche, saniutele si patinele, bocancii de munte si trolerele.

Lasate pe hol, aceste lucruri s-ar decolora si pe holul luminos si incapator este coltul meu de cafea. Acolo am florile, vedere catre strada principala, o masuta alba si un balansoar.

Rafturile metalice nu s-au prabusit niciodata si le am de 5 ani. Rezistenta lor este efectul faptului ca de proiectarea lor si de montaj s-a ocupat echipa de specialisti de la Storeexpert.ro.

Imi amintesc cu placere colaborarea cu ei si va sfatuiesc sa apelati oricand la ajutorul lor.

Se implica total, fac masuratorile si montajul ca si cum ar lucra la propriul depozit.

Rafturile din lemn se fac cu mari sacrificii. Sa va fie mila mereu de pomii falnici care sunt ucisi pentru a fi transformati in scanduri!

Un pom se dezvolta in 10-15 ani si poate fi taiat in cateva minute.

Un pom asigura oxigenul pentru sute de oameni si filtreaza tone de noxe.

In cazul in care ai o afacere si depozitul de produse este prevazut cu rafturi din lemn inseamna ca ai multe crime pe constiinta si daca te vei muta in alta locatie, rafturile vechi vor fi puse pe foc. Ai decimat un colt de padure in zadar.

Dar rafturi din lemn pentru produse casabile, fragile inseamna paguba sigura. Un cutremur mic si aduni cioburile de pe jos, un accident si structura se clatina si se prabuseste.

Rafturile metalice pot fi relocate si ele sau date la reciclat, deci nimic nu se pierde in cazul lor.

Rafturile metalice pot fi spalate, dezinfectate si vopsite, daca nu iti mai place aspectul lor initial.

Rafturile metalice nu sunt grele cum sunt cele din lemn si in plus, sunt livrate la adresa indicata de cumparator.

Traim cu totul alta viata si la imbunatatirea ei a contribuit decisiv si Storeexpert.ro care ofera rafturi metalice, dar inchiriaza si utilaje pentru usurarea muncii oamenilor.

Imi pare rau ca aceste sisteme de depozitare nu au fost prezente si in trecut sa protejeze proviziile facute cu atat efort de gospodine!

Se apropie 2021 si din pivnita aduc o sticla de 2 litri de must, sa stam la povesti si sa savuram si o bucata de cozonac.

Pivnita este sigura, curata si eleganta si borcanele si sticlele noastre sunt in siguranta pe ele.

Sigur as dori ca eu sa mai fiu copil lipsit de griji si mama tanara, frumoasa si atotputernica, dar as pastra rafturile metalice cu orice pret. Nu mai pot sa dau timpul inapoi, dar pot sa ma bucur din toata inima de cuceririle civilizatiei si de tehnologie!