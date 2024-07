Campionatul European-2000-Romania doboara Anglia si Germania

Era o vreme, nu foarte indepartata, cand nationala Romaniei se batea de la egal la egal cu cele mai mari echipe din lume si nu doar ca facea fata cu brio ci si devenise o echipa de temut. Binenteles, ne uitam cu nostalgie la acele vremuri dar si cu speranta ca anul aceasta putem sa facem surpriza Campionatului European din Germania.

Cantecul de lebada al generatie de aur

In 2000 Campionatul European a avut patru grupe de cate patru echipe iar romanii au spus din start, am avut ghinion la tragerea la sorti! Si cine ar putea sa-i contrazica chibitii din acea vreme cand alaturi de noi se luptau pentru calificare Germania, Anglia si Portugalia!



In acele vremuri echipa antrenata de Emeric Ienei, avea un lot incredibil. In afara de cativa „tineri” gen Contra, Chivu, Radoi, Marius Niculae si Mutu in lot inca activau cateva legende: Bogdan Stelea, Gica Popescu, Iulian Filipescu, Dan Petrescu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Constantin Galca sau Adrian Ilie.

Romania s-a calificat la turneul final din Grupa 7 a preliminariilor, terminand pe primul loc, cu 24 de puncte, dupa ce a castigat sapte meciuri, a facut trei egaluri si nu a pierdut niciunul.

Am sters pe jos cu englezii

In primul meci, Romania a remizat cu Germania, scor 1-1. Viorel Moldovan a adus Romania in avantaj, dar Germania a egalat prin Mehmet Scholl. Meciul s-a incheiat 1-1, oferind Romaniei un punct important si un inceput de turneu excelent. In cel de-al doilea meci, Romania a pierdut cu 0-1 in fata Portugaliei. Golul victoriei Portugaliei a fost marcat de Costinha in ultimele minute ale meciului, ceea ce a ingreunat situatia Romaniei de a trece de faza grupelor.

Anglia 2-3 Romania

Cel mai interesant meci al Romaniei in grupa a fost cel impotriva Angliei. Meciul a fost dramatic si plin de rasturnari de situatie. Cristian Chivu a deschis scorul pentru Romania in minutul 22, surprinzandu-l pe portarul englez cu un sut-centrare ce l-a surprins pe portarul englez. Anglia a egalat prin Alan Shearer, din penalty, in minutul 41, iar Michael Owen a adus Anglia in avantaj in minutul 45, marcand pentru 2-1.



In repriza a doua, Romania a revenit spectaculos. In minutul 48, Dorinel Munteanu a egalat, iar Ionel Ganea a marcat golul victoriei din penalty in minutul 89, dupa un fault in careu asupra lui Viorel Moldovan. Meciul s-a incheiat cu 3-2 pentru Romania, ceea ce inseamna ca s-a calificat in sferturile de finala.

Romania a oferit un spectacol extraordinar in acest meci, cu o revenire uluitoare si un gol decisiv in ultimele minute.



Eliminati de frati nostrii de sange

In sferturile de finala ale Campionatului European din 2000, Romania a jucat impotriva Italiei. Desi porneam cu mult optimism, in meciul ce a avut loc in 24 iunie 2000, la Bruxelles, Italia s-a impus cu 2-0, eliminand Romania din competitie. Golurile Italiei au fost marcate de Francesco Totti in minutul 33 si Filippo Inzaghi in minutul 43. In ciuda eforturilor depuse de Romania,stilul pragmatic si apararea de fier a italienilor au facut imposibil sa intoarcem rezultatul.

Selectionerul Emeric Ienei si echipa sa s-au descurcat bine la acest turneu, mai ales prin victoria impotriva Angliei din faza grupelor. Acesta, alaturi de Anghel Iordanescu raman de departe cei mai apreciati antrenori din istoria nationalei Romaniei.



Invingatorii nostri sunt in finala

Finala Campionatului European din 2000 a avut loc pe 2 iulie pe stadionul Feyenoord din Rotterdam, Olanda, intre Franta si Italia.

Italia a deschis scorul in minutul 55, prin Marco Delvecchio, care a marcat din careu. Franta a reusit sa egaleze in ultimele secunde ale meciului, in minutul 93, prin Sylvain Wiltord, ducand meciul in prelungiri.

In timpul prelungirilor, Franta a marcat golul de aur in minutul 103 prin David Trezeguet si a castigat trofeul cu 2-1.

Franta a devenit campioana europeana pentru a doua oara in istorie, dupa succesul din 1984. Victoria Frantei a completat un dublu triumf, deoarece era campioana mondiala in exercitiu dupa ce a castigat Cupa Mondiala din 1998.

Zinedine Zidane a fost desemnat cel mai bun jucator al turneului, datorita jocului sau exceptional si abilitatilor tehnice deosebite.

Patrick Kluivert din Olanda si Savo Milosevic au fost cei mai buni marcatori ai turneului, cu cate cinci goluri fiecare.