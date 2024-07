Triumful Spaniei la Euro 2024 a fost pe deplin meritat. Dincolo de jocul prestat, a castigat toate meciurile si a invins cam toate echipele mari ale Europei( Italia, Germania, Franta si Anglia in finala).

Iar ce se intampla in aceasta tara din Pirinei si pana in Gibraltar este studiu de caz si de urmat. O simpla analiza iti arata progresul uluitor in sport al Spaniei in acest mileniu.

Daca pana in 2000 ibericii aveau doar 4 titluri majore castigate in sporturile de echipa importante ( am luat fotbal, baschet f si m, volei f si m, handbal f si m si polo la jocuri olimpice, mondiale sau europene), in ultimii 24 de ani au castigat 22.

Inclusiv in sporturi in care aproape ca nu existau pana in 2000. La jocurile olimpice de vara au strans 65 de medalii in 18 participari iar din 2000 incoace au luat 104 medalii in 6 editii. Iar la fotbal n-au pierdut nicio finala cu echipele de club sau nationala din 2000 incoace( si sunt peste 20 jucate! )…