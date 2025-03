Calificarile la World Cup sunt pentru unii muma, pentru altii ciuma – Editorial de Cristian Mîndru

Calificarile la World Cup sunt pentru unii muma, pentru altii ciuma. Depinde in ce parte a lumii joci. Am mai scris-o dar imi place sa ma repet.

In America de Sud, Brazilia a fost invinsa din nou de Argentina, fara drept de apel acum, 4-1. Selecao are deja 5 infrangeri in 14 meciuri, a pierdut de doua ori cu Argentina, a pierdut si in Ecuador si in Paraguay si in Columbia, a remizat acasa cu Venezuela si nu are nicio emotie. America o asteapta.

Trofeul ,, din infrangere in infrangere spre victoria finala” sau ,,infrangerile aduc victorii

“ apartine Boliviei. ,,Baietii din La Paz” au pierdut 8 meciuri din 14. Primind 30 de goluri. (cu niste batai glorioase: 1-5 cu Brazilia, 0-3 si 0-6 cu Argentina, 0-4 cu Ecuador, 0-3 cu Uruguay, 1-3 cu Peru). Cu o victorie in Venezuela in meci direct in urmatoarea etapa (foarte posibila, acasa a fost 4-0 pentru ei), bolivienii vor urca in locul acestora pe 7, loc de baraj. Unde ii asteapta un meci pe viata si pe moarte cu Insulele Cayman, Guyana, posibil Montserrat sau Noua Caledonie. In Europa, o nationala schimba trei selectioneri si coboara vreo doua urne la tragerea la sorti urmatoare daca pierde 8 meciuri din 14 intre Nations League si calificari.

Trecem in Oceania, unde Noua Caledonie tocmai a pierdut finala calificarii cu Noua Zeelanda, 0-3 si va merge la baraj. Noua Zeelanda in schimb s-a calificat la mondiale dupa un parcurs de vis, dificil si fara greseala: 3-0 cu Tahiti, 8-1 cu Vanuatu si 8-0 cu Samoa in grupe. 7-0 cu Fiji in semifinale si 3-0 cu Noua Caledonie in finala. Uraaaaaa !!!!!

