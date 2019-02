AQUA Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei la spectacolul Disney On Ice – Reach the Stars

Visurile devin realitate atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari în cadrul superproducției Disney On Ice care ajunge în premieră în România cu spectacolul Reach For The Stars, susținut de AQUA Carpatica Kids.

Disney On Ice pentru prima dată în România

Un fenomen la nivel mondial, Disney On Ice ajunge pentru prima dată în România cu o producție nouă în care Mickey Mouse și prietenii săi sunt gazdele unui spectacol care prezintă momente captivante din Regatul de Gheață, Mica Sirenă, Rapunzel și Frumoasa și Bestia alături de cele mai îndrăgite personaje Disney. Reach For The Stars va avea loc în perioada 6-10 februarie 2019, la Romexpo, Pavilionul Central.

Primul lor spectacol Disney

AQUA Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei și este partenerul de hidratare, de joacă al celor mici și îi însoțește în drumul lor spre a descoperi lumea și de a-și îndeplini visurile. Una dintre cele mai mari dorințe ale celor mici este să știe că magia există și în realitate și că personajele lor preferate există și le pot întâlni în cadrul spectacolului Disney On Ice.

Disney On Ice – Reach For The Stars începe cu o explozie de culoare și lumini când starurile Disney conduse de Mickey și Minnie intră pe gheață într-un moment plin de energie, iar cei mici se vor simți ca și cum ar participa la cel mai recent show de talente.

“Spectacolul reușește perfect să scoată în evidență personalitatea și umorul personajelor Disney favorite”, afirmă producătoarea Nicole Feld.

În cadrul show-ului, patinatori de talie mondială își vor etala talentul incontestabil, oferind privitorilor o experiență cu adevărat specială în timp ce 4 dintre cele mai iubite povești Disney vor fi prezentate publicului: Regatul de Gheață, Mica Sirenă, Rapunzel și Frumoasa și Bestia.

“Am vrut să surprindem momentele și caracteristicile care definesc aceste personaje îndrăgite și am reușit să facem asta prin secvențe de acrobații uluitoare. Am ales scene reprezentative din poveștile Disney și apoi am lucrat asupra fiecărui detaliu pentru a crea o experiență memorabilă”, afirmă regizoarea Patty Vincent.

Prima întâlnire cu personajele favorite ale copilăriei lor

Copiii vor fi încântați de poveștile Disney prezentate într-o manieră unică, alături de cele mai cunoscute personaje din Regatul Disney – Anna, Elsa și Olaf, Frumoasa și Bestia, Ariel, Rapunzel, Flynn și mulți alții. Prin talentul artiștilor din distribuție și poveștile încântătoare adunate într-un singur spectacol, Disney On Ice îi va inspira cu siguranță pe cei mici să-și urmeze visurile și să încerce să ajungă la stele!

AQUA Carpatica Kids le pregătește micuților victorioși o surpriză și pregătește un super concurs pe pagina oficială de Facebook AQUA Carpatica a cărui câștigători vor primi drept premiu unele dintre cele mai frumoase experiențe ale copilăriei, invitații la spectacol, organizarea unei întâlniri cu unul dintre personajele Disney sau prezența în cadrul unui moment interactiv în timpul unuia dintre specatcole. AQUA Carpatica Kids se asigură că cei mici se pot hidrata singuri în siguranță, dar și că vor fi mereu pregătiți și plini de energie pentru momentele importante din copilăria lor.

Program Disney On Ice – Reach The Stars

Cele șapte reprezentații Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc la Romexpo – Pavilionul Central, între 6 și 10 februarie, după cum urmează: miercuri (6 februarie) ora 19:00; joi (7 februarie) ora 19:00; vineri (8 februarie) ora 19:00; sâmbătă (9 februarie) ora 11:00 și ora 15:00; duminică (10 februarie) ora 11:00 și ora 15:00.

Mai multe informații despre spectacol și program: www.disneyonice.ro

Trailer video: https://www.youtube.com/watch?v=4Z0OiDtBZFk