Alegeti parbrize Octavia sau pentru alte modele de brand-uri auto, de la Parbrizeacasa.ro!

O caracteristica cheie de siguranta a masinii dumneavoastra, caracterisitca la care cel mai probabil nu v-ati gandit prea mult sau chiar deloc, este parbrizul. Denumirea in engleza pentru parbriz, este “windshield” si pracitc sugerea protejarea importiva vantului in timpul mersului, cat si a altor obiecte care pot sa zboare efectiv pe carosabil. Astfel, rolul principal al unui parbriz, este bineinteles cel de protectie.

Este de mentionat si faptul ca, un parbriz indeplineste si o alta sarcina exterm de importanta, sarcina care se refera la consilidarea masinii, astfel incat este mai putin probabil sa fie zdrobita in cazul unui eveniment neplacut, precum intr-o rasturnare. Cu alte cuvinte, parbrizul este o parte integranta a sistemului de siguranta al masini. Impiedica acoperisul sa se striveasca asupra dumneavoastra intr-o rasturnare, permite airbagurilor sa se desfasoare in pozitia corecta pentru a amortiza socul pasagerilor si impiedica practic aruncarea efectiva a persoanelor catre exterior, intr-o posibila coliziune. Astfel, pentru siguranta dumneavostra si a pasagerilor, trebuie sa aveti montat corect un parbriz bun calitativ, rezistent si durabil.

Parbrizele de astazi sunt de obicei sticla laminata cu bucati de plastic pentru a mentine totul la olalta daca cumva acesta se sparge. Practic, in momentul unui impact, parbrizul nu se va face bucatele precum un geam clasic, ci va ramne ferm, pe pozitii. Este important sa inlocuiti parbrizul atunci cand acesta are o fisura, fie cat de mica, deoarece aceasta, incet dar sigur, se va extinde.

Mai exista si situatia in care in parbriz este defect din fabrica si se poate fisura singur, fara nici un fel de avertisment, insa, motivul aparitiei unei fisuri este mult prea putin important. Cu adevarat important, este ca in momentul in care sezizam fisurarea sa craparea parbrizului, sa luam atitudine si cat de repede posibil, sa trecem la inlocuirea sa.

Inlocuirea unui parbriz, nu se va face doar in cazul aparitiei fisurilor. Cea mai mare parte a dumneavoastra, cu siguranta cunosc fenomenul acela de maturile a farurilor. Ei bine, acelasi lucru se poate intampla si cu un parbriz, insa mult mai greu. Farurile sunt astazi confectionate din plastic, iar un parbriz este confectionat din sticla. Sticla se va zgaria mult, mult mai greu, insa, cu timpul si cu un numar mare de km realizati zilnic pe distante lungi si la viteze mari, parbrizul va capata constant mici puncte si zgarieturi. Acest lucru se datoreaza impuritatilor din aer, a firelor de nisip si praf, a insectelor si asa mai departe. Astfel, daca un parbriz da semne de maturie excesiva si creeaza probleme in ceea ce priveste vizibilitatea, in special pe timpul noptii, trebuie sa il inlocuiti. Din acest punct de vedere nu exista prevederi legale in ceea ce priveste gradul de maturile al geamului, insa, daca dumneavoastra considerati ca va afecteaza serios vizibilitatea, atunci, actionati ca atare.

In momentul in care aveti parbrizul fisurat, trebuie sa aveti in vedere faptul ca masina nu poate circula pe drumurile publice. In caz contrar, va puteti alege cu o amenda destul de frumusica, precum si cu talonul suspendat. Astfel, fie veti apela la o platfroma pentru a conduce masina la un service autorizat, fie veti apela la o firma care se ocupa cu inlocuirea pabrizelor la domciliu. Cu siguranta pentru toti soferii, a doua varianta suna mult mai bine.

