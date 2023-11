4 tipuri de kinetoterapie de care poti beneficia intr-o clinica de top din Bucuresti

Kinetoterapia are rolul de a reda sau mentine potentialul fizic al unui pacient, in functie de varsta si starea de sanatate a acestuia. Acest rol, totusi, nu poate fi indeplinit prin aceleasi exercitii sau planuri de tratament.

In vederea recuperarii corespunzatoare in urma unei afectiuni, unui accident sau unui stil de viata nepotrivit, exista patru tipuri de kinetoterapie la care specialistii pot apela pentru a ajuta pacientii.

Cele patru tipuri sunt oferite integral si de regula la cele mai inalte standarde.

Kinetoterapie de recuperare

Acest tip de kinetoterapie are in vedere redobandirea si/sau ameliorarea functiilor organismului care au fost diminuate in urma unui stil de viata nesanatos sau anumitor afectiuni.

Principalul mod de actiune al acestui tip de kinetoterapie este gimnastica de recuperare.

In kinetoterapie, sedintele de gimnastica de recuperare sunt supravegheate in permanenta de un specialist. Acesta are rolul de a ghida si instrui pacientii.

Ce trebuie sa tii minte este ca o mare parte din exercitiile realizate intr-un centru de kinetoterapie din Bucuresti nu trebuie realizate fara supravhegere.

Exista alte tipuri de exercitii care iti vor fi recomandate de specialist pentru acasa.

Kinetoterapie profilactica

Dupa redobandirea functiilor corpului, se pune problema mentinerii conditiei fizice si de sanatate obtinute. Acest lucru se realizeaza prin intermediul kinetoterapiei profilactice.

In timpul acestui tip de terapie, se renunta la gimnastica de recuperare.

In schimb, pacientul va fi supus exercitiilor fizice specifice de mentinere a conditiei fizice, precum si masajului medical sau anumitor exercitii de relaxare, dupa caz.

Specialistii in kinetoterapie din Bucuresti pot realiza kinetoterapie profilactica si in grup, dar se prefera sedintele individuale, mai ales in cazul masajului si exercitiilor de relxare.

Kinetoterapie curativa

Acest tip de kinetoterapie are rol de a gestiona in detaliu anumite afectiuni, in special cele care prezinta sansa de a deveni cronice daca nu sunt tratate corespunzator.

Asemenea kinetoterapiei profilactice si de recuperare, cea curativa urmareste atat recuperarea anumitor functii, cat si mentinerea acestora, concentrandu-se in principal de afectiunile diagnosticate, mai riscante.

Sedintele de kinetoterapie in Bucuresti implica numeroase vizite si consultatii la specialisti, cu rolul de a determina cel mai bune plan de actiune (tratament) pentru afectiunile tale.

In unele cazuri, este posibil sa beneficiezi de toate tipurile de kinetoterapie simultan – mai putin de urmatoarea.

Kinetoterapie pediatrica

Nu in ultimul rand, este vorba despre kinetoterapia destinata copiilor care sufera de anumite afectiuni musculare, osoase sau motorii.

Spre deosebire de celelalte trei tipuri de kinetoterapie, cea pediatrica are la baza concepte si practici adaptate caracteristicilor speciale ale copiilor – viteza de dezvoltare, predispunerea la durere si altele.

