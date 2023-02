Victor Pițurcă, prima reacție despre dosarul de la DNA: „Nu am nicio treabă cu această afacere și e un mare abuz”

Victor Pițurcă a fost reținut de DNA și plasat sub control judiciar, în dosarul achiziţiilor de măşti neconforme.

Fostul selecţioner Victor Piţurcă spune că s-a întâlnit o singură data cu directorul ROMARM, Gabriel Ţuţu, şi că nu are nicio legătură cu afacerile acestuia.

El spune că singura implicare în dosar este că a împrumutat cu bani firma fiului său, dar susţine că nici Alexandru nu este vinovat.

„L-am văzut (pe Gabriel Țuțu – n.red.) o singură dată în viața mea, la el la birou. Nu am nicio legătură cu el. Nu mai avem voie să mergem în biroul cuiva sau cum? L-am cunoscut prima dată fiind cu băiatul meu și cu încă o persoană și atât.

Eu și fiul meu nu am vândut nicio mască. Noi nu avem nimic în comun cu măștile neconforme. MApN-ul a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de patru, cinci produse. Nu firma mea e implicată, ci a fiului meu, Alexandru Pițurcă. A fost implicat pentru că a investit bani habar nu am în ce produse.

Banii din firma lui Alex Pițurcă 90% sunt banii mei, nu erau bani câștigați”, a spus Victor Pițurcă.

„Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut să cunosc și eu niște oameni care i-au propus lui această afacere. De asemenea, la cel la care m-am dus (Gabriel Țuțu – n.red.) lucra cu o firmă de armament. Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiași și credeam că pot face o afacere în sensul ăsta. La biroul lui Țuțu am mers. Am stat o jumătate de oră, am vorbit niște lucruri și am plecat. De fapt, eu voiam să vând acea fabrică și el mi-a propus altceva, fabricare de pistoale, nu de măști.

Nu am nimic în comun cu acea fabrică (de măști – n.red.), am văzut și eu în presă.

Singura probă a DNA este că am fost în birou la acest domn o jumătate de oră. Asta e singura probă.

Am tot auzit că am vorbit cu generali. Nu am vorbit cu nimeni niciodată, cu niciun om din MApN”, a mai spus Pițurcă.

„Vă explic cu ce sunt eu implicat: l-am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse”

„Vă explic cu ce sunt eu implicat în această afacere: am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. Punct și nimic mai mult. Este vorba despre mai multe produse vândute MApN-ului: măști, măști de gaze, nu știu. Credeți că știu? Chiar nu știu.

Nu am dat nicio declarație, nu am semnat nimic din ceea ce mi-au prezentat procurorii. Nu am nicio problemă cu această afacere și consider că e un mare, mare abuz. Era afacerea fiului meu, dar nimic care să îl facă să fie cumpărător de influență. Firma care s-a asociat cu fiul meu s-a ocupat de aducerea acestor produse, fiind în China, care a luat 40% din profit.

Noi nu am avut nimic de-a face cu aceste produse. Chiar nu am avut nimic în comun cu această afacere. Eu am trimis banii la firmă la Alex, Alex a plătit în China direct în bancă banii pentru produsele respective.

Eu am băgat bani în firma lui Alex. El nu a comis nicio ilegalitate. Este foarte supărat. Nu a semnat nimic (la DNA – n.red.). A intrat și el într-o afacere de genul acesta și vă imaginați cât pot să regret fiindcă nu am vrut, pentru el am făcut-o.

A mai apărut o chestie. Că eu aș fi dat în gât pe cineva. Stați liniștiți. Victor Pițurcă nu va face acest lucru. Și eu dacă aș fi comis ceva, aș fi spus”, a declarat fostul selecționer.