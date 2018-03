Victor Hănescu aleargă în echipa Habitat for Humanity la Bucharest International 10K

By

Victor Hănescu s-a alăturat echipei Runners for Humanity la Bucharest International 10K și va alerga, pe 22 aprilie 2018, pentru șansa la o locuință decentă a unor familii cu venituri reduse, informeaza Sport Profit.

Pasionații de alergare se pot înscrie în echipa Runners for Humanity pe platforma www.habitat.ro/run. Aici pot strânge donații pentru taxa de participare la competiție și pentru a ajuta organizația Habitat for Humanity România să construiască în continuare locuințe pentru familii care acum trăiesc în condiții precare.

Alături de Victor Hănescu, din echipa Runners for Humanity fac parte peste 100 de alergători la Bucharest International 10K, care va avea loc pe 22 aprilie. Până la cursă, alergătorii strâng fonduri pe www.habitat.ro/run pentru proiectele Habitat for Humanity România, organizație care construiește locuințe pentru familii și tineri cu venituri reduse și construiește sau reabilitează centre comunitare și unități școlare și medicale.

“M-am alăturat Habitat for Humanity România pentru că îmi place să construiesc și să-i ajut pe cei din jur să își îndeplinească visele. Proiectele Habitat for Humanity au adus speranță și un trai mai bun în viețile multor oameni”, declară Victor Hănescu.

Organizația Habitat for Humanity România este, pentru al doilea an, partener oficial de caritate al cursei Bucharest International 10K, organizată de campioana olimpică la maraton Constantina Diță. 10% din taxa de participare la cursă va fi donată către Habitat for Humanity.

„De unul singur este greu să construiești o casă, dar în echipă lucrurile se schimbă complet. Am trăit o experiență unică pe un șantier Habitat for Humanity România și am înțeles cât de important este să poți să spui „acasă”. Tocmai de aceea sunt încântată că împreună cu toți cei care aleargă la Bucharest International 10K putem da o mână de ajutor celor care chiar au nevoie”, a spus Constantina Diță.

Constantina Diță a fost voluntar în 2017 pe șantierul Habitat for Humanity România din Bacău și a ajutat, alături de o echipă de sportivi de renume, la construcția a 36 de case într-un timp record de 5 zile. Ea a a lucrat alături de alți peste 800 de voluntari, împreună cu familiile locuințe decente.

Habitat for Humanity este cea mai mare organizație non-guvernamentală din domeniul locuirii sociale în România. Organizația are drept misiune eradicarea locuirii precare, o problemă care îi afectează pe jumătate dintre români, care trăiesc în case supraaglomerate sau deteriorate.

Habitat for Humanity este o organizație non-profit prezentă în 70 de țări cu misiunea de a eradica locuirea precară. De 22 de ani în România, Habitat for Humanity România construiește și reabilitează locuințe pentru familii cu venituri mici, oferă consultanță, suport tehnic și derulează programe de eficiență energetică și de prevenție și răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile.

Cu sprijinul a peste 34,000 de voluntari internaționali și din companiile românești, Habitat for Humanity România a ajutat peste 88,500 de oameni să aibă o casă decentă sau să își îmbunătățească condițiile de locuit.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.habitat.ro și www.facebook.com/habitat.ro.