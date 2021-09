Urmeaza sa calatoresti la munte? Iata cum este recomandat sa te pregatesti!

Calatoriile, indiferent de destinatia aleasa, reprezinta o cale excelenta prin care ne putem deconecta de la oboseala si stres, dar si o modalitate prin care putem evada din forfta specifica oricarui oras in prezent. Pentru ca de cele mai multe ori, timpul liber ne este destul de limitat, o escapada pana la cea mai apropiata zona montana reprezinta in mod cert o optiune la care ne gandim foarte multi dintre noi. Cu totii insa ne dorim ca orice calatorie, sa fie una cat mai placuta si mai relaxanta, astfel ca pentru a putea obtine acest lucru, este important sa punem totul la punct. Daca in situatia calatoriilor peste granite avem nevoie de un bagaj consistent, cu de toate, in situatia muntelui lucruile stau putin diferit.

Intr-o prima instanta, este esential sa luam in calcul faptul ca vremea la munte poate fi destul de imprevizibila, astfel ca nu putem include in bagaj doar haine subtiri sau doar haine groase, pentru ca s-ar putea sa avem parte de tot soiul de surprize. Astfel, am alcatuit pentru tine o lista cu cateva dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui sa le bifezi inainte de a placa intr-o scurta calatorie la munte.

Pregatirea aspectelor ce tin de masina

Pentru ca cel mai probabil vei calatori cu masina personala, un prim lucru pe care este recomandat sa il bifezi are legatura cu verificarea temeinica a masinii. Daca exista un lucru care iti poate da foarte usor peste cap mica escapada la munte, acela este o defectiune aparuta spontan la una dintre componentele masinii. In prezent este mai simplu ca oricand sa regasim de la piese si accesorii de baza, pana la cele din categoria electrica pentru Land Rover sau alte modele de masini. Astfel, daca anumite componente dau semne vizibile de uzura, este recomandat sa le inlocuim cu altele noi sau macar sa le remediem inainte de a pleca la drum. Asadar, o mica inspectie inainte, te poate scuti de numeroase neplaceri ce pot apare pe drum.

Ce punem in bagaj?

Asa cum spuneam si la inceputul acestui articol, vremea la munte poate fi destul de imprevizibila. Dat fiind faptul ca ne aflam la inceputul sezonului rece, este de asteptat ca temperaturile sa fie destul de scazute si nu ar fi exclus sa apara nici primii fulgi de nea. Astfel, iti recomandam sa incluzi in bagaj o pereche de incaltaminte special conceputa pentru munte, piese vestimentare groase, medicamente, dar si produse de ingrijire. Acest pas insa este unul ce trebuie privit mai degraba dintr-o maniera subiectiva, pentru ca fiecare dintre noi ne stim tabieturile.

Este muntele un loc potrivit pentru animalele de companie?

Uneori ne dorim sa ii luam cu noi si pe micii prieteni necuvantatori, insa asa cum bine stim, acest lucru nu este posibil de fiecare data. Din fericire insa, ii vom putea lua fara probleme cu noi la munte, desigur doar dupa ce ne asiguram ca avem cu noi toate acccesoriile esentiale pentru caini. In plus, este esential sa fim foarte atenti cu ei avand in vedere ca curiozitatea de neegalat a animalelor de companie ii pot face sa se avante prin locuri periculoase.