Ștefan Paloși a câștigat cea de a VIII-a ediție a Vitality Open Tour, după ce l-a învins în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Juarez Facundo (Argentina), într-o partidă transmisă în direct pe Digi Sport.

„Am avut un traseu destul de dificil până în finală. Nu am crezut că voi ajunge atât de departe, din calificări. Încă nu îmi vine să cred că am câștigat primul turneu ITF. Am depus multă muncă să ajung aici. Am avut emoții la începutul finalei, apoi mi-am revenit și am jucat la valoarea mea”, a declarat Ștefan Paloși.

Perechea Pavel Bogdan (România)/ Ray Ho (Taipei) a câștigat cea de a VIII-a ediție a Vitality Open Tour, după ce a învins în finală, cu scorul de 6-3, 6-7 (3), 10-3, cuplul Sebastian Gima/ Ștefan Paloși (ambii din România).

„A fost un parcurs foarte dificil până în finală. Ne-a plăcut foarte mult aici, oamenii sunt ospitalieri, terenurile foarte bune, iar organizarea a fost excelentă”, au declarat câștigătorii.

“Sunt foarte bucuros să fiu la Curtea de Argeș. E un club foarte călduros, ne-au primit foarte bine și mă bucur mult că încă sunt oameni care pun suflet și pasiune să organizeze un astfel de concurs. Eu îi antrenez pe David Ionel Nicolas și Sebastian Gima. Și pentru ei este foarte important să aibă un concurs în țară și mai ales de profesioniști după o perioadă de pandemie foarte dificilă nu numai pentru sport. Am avut o săptămână foarte bună, e important că un roman a câștigat la simplu, iar altul a fost finală la dublu. E prima oară când vin la Tenis Club Curtea de Argeș și e o bază foarte drăguță, oamenii ne-au primit foarte bine și tot timpul au avut grijă să facă terenurile. O atmosferă foarte bună, au fost niște meciuri frumoase aici la Curtea de Argeș și sper ca acest concurs să continue“, a declarat antrenorul Andrei Pavel.

“Ne bucurăm că și în acest an am putut să organizăm evenimente deosebite pentru Municipiul Curtea de Argeș. Vitality Open Toer deja a devenit o tradiție. Ne-a bucurat că la startul acestui turneu ITF am avut o participare numeroasă. Atât pe tabloul de calificărti, cât și pe tabloul central au fost prezenți jucători foarte bine clasați din peste 20 de țări. Am făcut eforturi deosebite pentru organizarea turneului la această bază cochetă și bine întreținută, Tenis Club Curtea de Argeș, astfel încât toți sportivii au fost mulțimiți de starea terenului și de ospitalitatea de care am dat dovadă. Mă bucur că un roman a câștigat finala de simplu și am mai avut un roman în finala de dublu. Am avut parte de meciuri viu disputate și spectaculoase“, a declarat Directorul Turneului, Gheorghe Borțan.

“A VIII-a ediție a Vitality Open Tour este chiar un concurs extraordinar de puternic. Este cel mai puternic concurs de 15.000 de dolari din această perioadă. Un concurs echilibrat, care a durat foarte mult, unde am avut multe partide disputate și decise în trei seturi. Foarte bine pentru concurs că a câștigat un român finala de simplu și în finala de dublu 3 din 4 jucători au fost români. A existat prezență românească într-un concurs foarte puternic. Acolo unde sunt sponsori, trebuie păstrați, că fără ei nu se poate organiza tenis profesionist. Dacă nu am mai avea astfel de concursuri, nu am avea aproape deloc tenis profesionist“, a declarant Arbitrul Principal al turneului, Andrei Bardan.

Cea de a VIII-a ediție a Vitality Open Tour, competiție din cadrul ITF World Tennis Tour, dotată cu premii de 15.000 de dolari, s-a disputat la Tenis Club Curtea de Argeș.

La acest turneu international au concurat în probele de simplu și de dublu jucători din țări, printre care, Argentina, Serbia, Spania, România, Suedia, Franța, Estonia, Rusia, Tunisia, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Marea Britanie, Macedonia de Nord, Moldova sau Germania.

Organizatorul Vitality Open Tour 2021 a fost Tenis Club Curtea de Argeş, iar partenerul oficial al turneului a fost Dr. Oetker Romania. Alți sponsori ai turneului au fost Euro Tehno Group şi Macromex, parteneri media – Radio Argeș Expres şi ziarul Argeș Expres, în timp ce promotorul turneului a fost Harmony Advertising. Pe site-ul turneului – http://www.astenisclub.ro/vitalityopentour, cât și în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se vor regăsi știri și informații actualizate.