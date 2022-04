Spovedania din urmă

(de CRISTI MÎNDRU)

Byron Moreno a vorbit pentru gazzettadellosport. Dupa ani si ani, groparul squadrei azzurra de la mondialul Asiatic din 2002 s-a spovedit in pur stil putinist. Te apuci sa crezi adevarul doar atunci cand omul incepe sa-l nege. Retin si acum plimbarea mea de zombie post-partida cand nu pricepeam ce se intamplase. Nici eu si nici altii. M-am trezit de abia cateva zile mai tarziu cand un alt calau in negru , egipteanul Ghandour (in roluri secundare doi tusieri din Uganda si Trinidad Tobago) desavarsea opera si amutea inca o peninsula. Pe cea iberica. Spaniolii au luat urmatorul avion acasa si au primit biletul de pacalici numarul 2 al mondialului. FIFA, Hyundai si o lectie de viata.

Nu insist pe CV-ul de viata al arbitrului ecuadorian. Nici ca a fost suspendat apoi in tara lui dupa ce a participat la trucarea unui meci si nici pe episodul in care a jucat rolul vietii si a transportat 5 kilograme de heroina fiind prins pe un aeroport american si inchis doi ani si jumatate. Dar pentru tabloul general e bine sa stim. Pentru ca domnul Byron si-a notat prestatia din Coreea de sud-Italia drept una de top 3 in cariera. Da, trebuia eliminat un jucator coreean, da, golul italienilor nevalidat din prelungiri a fost un gol corect, da, ,, rosul” lui Totti se poate discuta, da, penalty-ul timpuriu acordat coreenilor e la limita. Ecuadorianul a fost intrebat la final ce nota si-ar da pentru prestatia de atunci. 8,50 a fost raspunsul. As vrea sa vad o evolutie de 7 a lui Moreno. Cred ca ar fi un spectacol de neratat.

Cristi Mîndru a debutat in presa in 2002 ca reporter la Antena 1. Din 2003 a fost redactor-comentator la TV Sport ( sport.ro) unde a comentat partide de fotbal ( Liga 1, serie A, premiere league, Ligure 1, primera division). Din 2004 angajat al TVR. A făcut parte din echipa de la Bucureşti care a produs pentru TVR Jocurile Olimpice de Vară de la Atena 2004. A comentat futsal (fotbal de sală) timp de un an şi zeci de meciuri de tenis, incluzând aici partidele de Cupa Davis ale României din ultimii ani, finale ale unor turnee de mare şlem, transmise de TVR, dar şi partide la Open România. Comenteaza fotbal, baschet, tenis, handbal si schi alpin.

A participat ca redactor–comentator la Jocurile Olimpice de Vară de la Beijing 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 si la Olimpiada de iarnă de la Vancouver 2010. A comentat din studioul TVR Jocurile Olimpice de Iarna de la Soci 2014, Pyeong-Chang 2018 si Beijing 2022.

În 2008 a primit premiul special „Cristian Ţopescu” – TV Mania pentru cel mai promiţător tânăr jurnalist sportiv.

A fost prezentator sau producător al studiourilor „Champions League” şi al emisiunilor de fotbal din timpul CM 2006, EURO 2008, CM 2010, EURO 2012, CM 2014, CM 2018. Din 2010 prezintă şi principalele jurnale sportive la TVR 1 şi TVR 2, iar în 2013 a prezentat festivitatea de deschidere a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2013).

Cristian Mîndru ne aduce ştirile din Sport la TVR 1 si este comentator de tenis la Digisport si Eurosport.