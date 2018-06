Simona Halep: Voi încerca să fiu mai bună ca în finala de anul trecut

Simona Halep, care s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Garbine Muguruza, locul 3 WTA, spune că va încerca să fie mai bună ca în finala de anul trecut

“Ştiam că trebuie să fiu agresivă, totul a decurs bine, am fost rapidă şi agresivă. Am avut mare încredere după primul set şi nu am renunţat, am crezut în fiecare ghem. E o mare oportunitate pentru mine, voi încerca să fiu mai bună ca anul trecut şi vom vedea ce va fi”, a declarat Halep la finalul meciului, la microfonul Eurosport.

Calificarea în finală la Roland Garros este recompensată cu 1,12 milioane de euro şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea va primi 2,2 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.

Simona Halep va disputa a XXXI-a finală din carieră, a patra din acest an.