Simona Halep a confirmat înţelegerea cu Nike. “Au cele mai frumoase haine”

Simona Halep a confirmat încheierea unui contract cu producătorul de echipament sportiv american Nike, printr-un mesaj pe Instagram.

“Just do it (n.r. – fă-o pur şi simplu) – I just did it (n.r. – tocmai am făcut-o)”, a scris Halep, referindu-se la sloganul companiei americane “just do it”.

“Este cea mai bună decizie pe care o puteam lua. Au cele mai frumaose haine pe care le puteam purta şi sunt mulţumită de termenii financiari ai contractului”, a spus Halep, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Simona s-a antrenat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, într-un tricou Nike. Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.

De la începutul acestui an, Halep a purtat la competiţii o rochie roşie comandată de pe un site din China, inclusiv la Australia Open, unde a ajuns în finală. Înaintea turneului de la Melbourne, sportiva a anunţat că nu se grăbeşte în privinţa partenerului tehnic.

(de Teodor Chiriac)