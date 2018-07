Oprișan Andra – pasiune pentru fitness

Numele meu este Oprișan Andra, dar toți prietenii îmi spun Andru.

Am 22 de ani, am terminat Facultatea de Biologie din București. Pasiunea mea pentru sport a fost înca din școala generala. Am jucat handbal timp de 6 ani, sportul meu de suflet, iar pe langă asta 4 ani tenis de câmp.

Prima dată am călcat într-o sală de fitness pe la vârsta de 16-17 ani crezând că dacă stau ore în șir pe bandă slăbesc. Nu îmi cunoșteam rezistența, forța și alimentația mea era dezastruasă. Nu ajungeam constant la sală mințindu-mă ca nu am timp, dar cu toții știm ca atunci când vrei să obții ceva, reușești cu muncă și perseverență. Ajunsă la facultate, am observat ca în cercul meu de prieteni eram cam singura mai plinuță și începeam sa am complexe cu toate că niciodată nu mi-au spus nimic în legătura cu kilogramele prietenii mei. După câteva luni, am luat hotărârea de a mă apuca de sport, de data aceasta cu antrenor.

Timp de 6 luni de zile am dus această luptă cu kilogramele, doar că de data aceasta am avut sprijinul antrenorului meu, iar prietenii lună de lună mă felicitau pentru peogres. Recunosc, nu am mâncat mereu strict, pentru că îmi era poftă de vechile obiceiuri, dar mâncam mult mai puțin pentru că știam cât de intens lucrez la sală. A început să îmi placă ideea de a fi antrenor.

Mă uitam cu atenție cum lucram, cum lucrau alții și-mi spuneam ce e greșit si cum ar trebui să facă corect. Așa că i-am propus prietenei mele celei mai bune și cu ocazia aceasta îi mulțumesc, să o antrenez, să fie “cobaiul” meu. Am convins-o destul de greu pentru că nu fusese niciodata într-o sală și nu îi plăcea ideea de a lucra în spațiu închis. PS: acum ne antrenăm cot la cot și ne întrecem în pătrățele sau cine mănâncă mai mult în cheat meal :))).

În prezent am 64 de kilograme de la 85, am făcut cursul de antrenor de fitness la Stay Fit Academy – Asociatia Succes in Educatie si Sport (recomand cu căldură) și am 5 clienți de care sunt mulțumită că se țin de treabă și dietă. Am învățat sa merg înainte, să lupt pentru ceea ce mi-am propus și atunci când simțeam ca nu mai pot, mă ridicam și continuam!

Un simplu sfat: nu renunța la tine!

Rezultat cu primii clienti ca antrenor: