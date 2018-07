Perechea Ştefana Lazăr/ Sofia Maria Nicolae a câştigat Argeş Cup Dr. Oetker, după abandonul din finală al dublului Andreea Alexandra Lila/ Andra Diana Stanciu.

“Am participat şi la ediţiile anterioare ale acestui turneu, iar pentru că mi-a plăcut am ales să particip şi la această ediţie. Ne pare rău pentru adversare, ne doream să jucăm această finală. Ne bucurăm că am reuşit să jucăm bine în meciurile precedente. Vom vedea ce fac în finala la simplu de mâine. Am să încerc să joc cât mai bine, să-mi fac jocul meu, să fiu cât mai calmă şi vom vedea ce iese. Întotdeauna îmi place cand vin la Tenis Club Curtea de Argeş, mai ales premiile şi cadourile de la Dr. Oetker. Terenurile sunt foarte foarte bune, chiar după ce a plouat, în cateva ore s-a putut juca, iar in rest totul este foarte bine”, a declarat Sofia Maria Nicolae, care, sâmbătă, va juca finala de simplu Argeş Cup Dr. Oetker, contra Dariei Jula.

“Este pentru prima dată când jucăm dublu împreună şi când câştigăm. Organizarea a fost foarte bună, totul a fost pregătit exact cum trebuie. Cazarea şi mesele au fost impecabile, mai ales arbitrii de linie şi cei de scaun. Apoi, la Players Party ne-am distrat foarte tare, iar baza Tenis Club Curtea de Argeş este propice sportului”, a declarat Ştefana Lazăr.

Perechea Filip Mandovic/ Petar Teodorovic (ambii Serbia) a câştigat Argeş Cup Dr. Oetker, după ce a învins în finală, scor 6-1, 6-1, dublul Gheorghe Claudiu Schinteie (România)/ Vladimir Popov (Bulgaria).

”A fost o zi în regulă, am realizat niste victorii grozave, iar acum sunt calificat şi în finala de simplu. La dublu rezultatul a fost unul foarte bun. Acum sunt fericit, mai ales cu victoria de astăzi. În acelaşi timp mă pregatesc pentru finala cea mare, de mâine. Competiţia şi organizarea sunt foarte bune, iar sponsorii sunt foarte drăguţi. Terenurile sunt cu adevărat foarte bune, am petrecut timpul bine aici”, a declarat Filip Mandovic.

“Organizarea a fost foarte bună, oamenii sunt săritori şi atenţi. Baza sportive este foarte în regula. Oraşul este grozav, oamenii sunt foarte drăguţi dar, din păcate, nu m-am plimbat prea mult. Mă bucur pentru medalia la dublu şi că joc mâine finala la simplu”, a declarat Petar Teodorovic.

Câştigătorii de la dublu Petar Teodorovic şi Filip Mandovic vor juca între ei, sâmbătă, finala de simplu.

Peste 70 de jucători din 17 ţări (Australia, Austria, Bosnia-Herţegovina, Belarus, Bulgaria, Cehia, Marea Britanie, Germania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina şi SUA) participă la cea de a V-a ediţie a Argeş Cup Dr. Oetker,pentru categoriile de vârstă până în 16 ani, băieţi şi fete, simplu şi dublu. Competiţia pentru categoriile de vârstă până în 16 ani, băieţi şi fete, simplu şi dublu, al cărei sponsor principal este Dr. Oetker, se dispută în cursul acestei săptămâni la Tenis Club Curtea de Argeş.

Pe site-ul turneului – http://www.astenisclub.ro/argescup, cât şi în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se vor regăsi ştiri şi informaţii actualizate pe toată durata desfăşurării competiţiei. Organizatorul Argeş Cup Dr. Oetker este Tenis Club Curtea de Argeş. Partenerul oficial al turneului este Dr. Oetker România. Sponsorii ediţiei 2018 sunt: Păstrăvăria Brătioara, Vodafone, Steinel, Euro Tehno Group, Karcher, Annabella, Râureni, Hotel Posada, Consiliul Local Curtea de Argeş şi Consiliul Judeţean Argeş. Parteneri media: Radio Argeş Expres şi Ziarul Argeş Expres. Promotorul turneului este SCG – Smart Corporation Group.