“Fotbal sub ape la Ada Kaleh”, de Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv

În preajma Zilei Internaţionale a Ziaristului Sportiv am primit un mail de la un jurnalist francez, interesat sa îl ajut să afle date despre o poveste pe care am publicat-o acum 7 ani, “Fotbal sub ape la Ada Kaleh”.

“Sunt un ziarist francez care scrie pentru un portal specializat în fotbalul din Europa de rasarit. Va contactez caci am de gand sa lucrez despre o poveste necunoscuta pentru publicul francez : cea de clubul “Beche Veche” din Ada Kaleh. Am citit articolul dumneavoastra excelent ‘Fotbal sub ape la Ada Kaleh’ pe internet. As dori sa aflu unde as putea gasi niste informatii despre povestea aceasta”, spune in mail jurnalistul francez.

Focusul exclusiv “Fotbal sub ape la Ada Kaleh” l-am publicat atunci pe Mediafax – AICI si a fost preluat de toată media, inclusiv Pro Sport – AICI.

Un alt ziar de sport a încercat după metoda “a mânca din ciorba care a mai fost mestecată o dată” să publice materialul după ceva timp, fără să publice autorul. Dar fără succees, mai ales că materialul a fost premiat, inclusiv de Clubul Român de Presă – AICI.

Premiul de atunci al Clubului Român de Presă l-am primit la categoria Jurnalism sportiv, cross-media. Atunci a fost pentru prima dată când o agenţie de presă a luat un premiu şi la altă categorie decât Ştire de agenţie. Membrii juriului au fost Adrian Soare (RRA) şi Răzvan Ioan Boanchiş (Naţional), iar premiul a fost sponsorizat de Societatea Română de Radiodifuziune.

(de Romeo Chiriac)