Firefly High Resolution Video Otoscope si rolul unui asemenea aparat in actul medical

Un otoscop este un instrument utilizat pentru examinarea timpanului (membrana timpanica) si a canalului urechii. Instrumentul are o sursa de lumina si un sistem de marire la un capat care ajuta la o mai buna examinare a structurilor urechii. Examinarea urechii cu ajutorul unui otoscop se numeste otoscopie. Pe langa examinarea urechii, otoscopul poate fi folosit si pentru examinarea interiorului nasului. Prima descriere a otoscoapelor dateaza din secolul al XIV-lea, cand medicul si chirurgul francez Guy de Chauliac a propus folosirea unui instrument care ar putea ajuta la diagnosticarea pacientilor care raporteaza dureri de urechi sau nas. Otoscoapele moderne au inceput sa apara in secolul al XIX-lea. Un otoscop care foloseste presiunea aerului, numit otoscop pneumatic, a fost inventat in Germania in 1864. In ziua de astazi, exista un numar mai mare de otoscoape. Unul dintre cele mai moderne este Firefly High Resolution Video Otoscope.

Otoscopul video Firefly ofera un tip de observare de inalta rezolutie si in timp real a canalului auditiv si a timpanului pe un computer. Acest otoscop video usor de utilizat are maiestrie ridicata. El este echipat cu iluminare LED actualizata si are atat zoom digital, cat si zoom optic. Secventele foto si video pot fi salvate pe computer utilizand software-ul FireflyPRO, permitand astfel un control precis asupra procedurii. Otoscopul video Firefly este disponibil in 2 modele cu diferite optiuni de transmisie video: fie ca model DE500 cu transfer prin cablu, fie ca model DE550 cu transfer wireless.

Sa vedem si cateva detalii de functionare a acestui otoscop:

-Observare video de inalta rezolutie in timp real pe computer;

-Functionare usor de utilizat;

-Dispune de iluminare LED moderna si are luminozitate reglabila;

-Calitate extrem de ridicata a imaginii;

-Este posibila inregistrarea foto si video;

-Baterie reincarcabila integrata litiu-ion care asigura aproximativ 3 ore de functionare continua.

-Aproape toate functiile, cum ar fi, de exemplu, reglarea luminozitatii, imaginile fotografice, pot fi manipulate direct din manerul otoscopului;

Gama de transmisie pentru modelul DE550 cu receptor USB wireless este aproximativ 5 metri

OPate fi folosit cu mult succes in consultatiile ORL, telemedicina, educarea pacientului, scopuri de predare si asa mai departe.

Sa veddem si cateva detalii tehnice:

-Marire optica: 15x – 50x;

-Marire digitala: 15x – 150x;

-Rezolutie senzor: 720 x 480 (transfer wireless), 1280 x 1024 (transfer prin cablu);

-30 de imagini pe secunda;

-Procesarea imaginilor (de exemplu, etichetarea) este posibila utilizand software-ul FireflyPRO;

-Formate de fisiere pentru inregistrare foto / video: BMP, JPG, AVI;

-Compatibil cu Windows 7, 8, Vista si XP (SP 2 si versiuni ulterioare) si Mac OS 10.4 si versiuni ulterioare;

-Interfata: USB 1.1 / 2.0 si mai sus;

-Dimensiuni: 13 x 3,6 x 4 cm;

-Greutate: 100 g;

-1 an garantie.

Cum spuneam, otoscopul poate fi folosit in diverse scopuri. Otoscopia poate fi facuta ca parte a examenului medical de rutina sau atunci cand aveti simptome precum:

-Durere la ureche;

-Secretie sau sangerare din ureche;

-Probleme de auz;

-Ameteala;

-Tiuit in ureche;

-Probleme legate de insertia unui corp strain in ureche.

Otoscoapele moderne sunt mai usoare si mai elegante decat predecesoarele lor, iar Firefly High Resolution Video Otoscope este un exemplu. Un otoscop este format din doua parti principale: un cap si un maner. Ajuta la examinarea canalului auditiv extern (EAC), a membranei timpanice (timpan) si a urechii medii. Urechea este impartita in urechea interna, medie si externa. Urechea externa are un pasaj numit canal auditiv extern, care este separat de urechea medie prin timpan. Otoscopul are, de asemenea, lentila de marire care imbunatateste modul in care medicul observa interiorul acesteia. Capul otoscopului poate fi de unul dintre cele doua tipuri:

-Cap de diagnostic: Dupa cum sugereaza si numele, un cap de diagnostic este fixat pe otoscop si este folosit pentru examinarea urechii. Nu permite utilizarea microinstrumentelor prin luneta.

-Cap de lucru: Acest cap detine o lupa care poate aluneca in lateral. Permite trecerea microinstrumentelor prin speculum in EAC si urechea medie pentru efectuarea unor proceduri precum indepartarea corpului strain sau a cerii.

Un accesoriu pentru aplicarea presiunii aerului numit atasament pneumatic poate fi conectat la capul de diagnosticare. Permite evaluarea miscarii membranei timpanice prin generarea de presiune pozitiva in canalul auditiv extern. Cresterea presiunii deviaza timpanul spre interior (medial). La eliberarea presiunii, timpanul se extinde spre exterior (lateral). Otoscopia pneumatica este importanta pentru diagnosticarea lichidului in anumite conditii, cum ar fi:

-Lichid prezent in urechea medie sau colectare de lichid in urechea medie;

-Leziuni vasculare;

-Fistule ale urechii interne (conexiune anormala intre urechea interna si urechea medie).

Ce se intampla cand vi se face un examen otoscopic. In timpul procedurii medicul poate diminua luminile din camera. Un copil mic este rugat in general sa se intinda pe spate cu capul intors in lateral. Alternativ, capul copilului se poate sprijini pe pieptul unui adult. Adultii si copiii mai mari pot sta cu capul inclinat spre umarul opus urechii examinate.Medicul va trage usor pavilionul sau auriculul in sus si inapoi pentru a indrepta canalul urechii si a vizualiza timpanul. Medicul poate indeparta orice resturi sau ceara pentru urechi pentru a permite o examinare adecvata. Medicul va plasa usor varful otoscopului in ureche. Apoi, un fascicul de lumina straluceste prin otoscop in canalul urechii.

Otoscopul este miscat usor in directii diferite pentru a examina interiorul urechii si timpanului. Un microscop binocular poate fi folosit uneori pentru a obtine o vedere marita a structurilor din ureche. Presiunea aerului poate fi aplicata prin bulbul accesoriului pneumatic pentru a vedea miscarea timpanului.

Otoscopia este in general o procedura nedureroasa. Poate exista durere atunci cand exista o infectie sau inflamatie. Daca aveti orice disconfort in timpul examinarii, trebuie sa va informati medicul.