Cumpara uleiuri pentru aromoterapie de la www.e-palosanto.com

Aromoterapia, care dateaza de 6000 de ani, este o metoda de tratament holistica bazata pe puterea de vindecare a uleiurilor din plante. Uleiurile esentiale obtinute din plante aromatice ajuta la echilibrarea celor trei elemente care ne domina: suflet-corp-minte. Multi oameni apeleaza la aromoterapie pur si simplu pentru ca miroase bine. Dar aromoterapia are o calitate cu mai multe fatete, care depaseste definitia parfumului. De exemplu, desi uleiul de lavanda este cunoscut pentru proprietatile sale calmante si relaxante, are si efecte antiseptice si antimicrobiene. Descopera toate uleiurile benefice pentru aromoterapie de la https://www.e-palosanto.com/.

Ce este aromoterapia?

Aromoterapia este un ritual de vindecare practicat de multe culturi si civilizatii diferite de sute de ani. Uleiurile aromatice au fost folosite in civilizatia chineza antica, dar si in timpul imbalsamarii mumiilor in Egiptul antic. Aromoterapia a fost folosita pentru prima data in civilizatia greaca antica in scopul tratamentului si al frumusetii. In timpul Imperiului Roman, aromoterapia era un element indispensabil al ritualurilor de masaj aplicate dupa baie. Metodele de aromoterapie, care sunt foarte populare astazi, sunt folosite in multe domenii precum relaxarea, ingrijirea personala si curatarea casei.

Care sunt principalele uleiuri pentru aromoterapie?

Uleiurile pentru aromoterapie sunt impartite in uleiuri esentiale si uleiuri fixe. Uleiurile esentiale sunt obtinute din parti ale plantelor precum radacini, tulpini, frunze, lemn, flori prin distilare. Sunt substante chimice foarte concentrate si complexe. 1 litru de ulei de trandafir se obtine prin distilare din 1 tona de petale de trandafir. De aceea uleiurile esentiale sunt folosite in picaturi. Cea mai frecventa utilizare a uleiurilor esentiale este inhalarea, adica utilizarea cu o cadelnita. Se mai poate folosi si in masaj si prin diluarea cu ulei fix. Nu se recomanda contactul direct al uleiurilor esentiale cu pielea. Trebuie pastrate cu capacul inchis intr-un loc racoros, ferite de lumina directa a soarelui.

Exista multe uleiuri esentiale folosite in aromoterapie. Cele mai populare pot fi enumerate dupa cum urmeaza;

Ulei esential de salvie

Uleiul esential de salvie, care are efecte pozitive asupra multor probleme, se numara printre principalele uleiuri esentiale utilizate in aromoterapie. Reimprospateaza mintea, intareste memoria, relaxeaza sistemul respirator si digestiv. Stabilizeaza starea de spirit si ajuta la indepartarea gandurilor negative. Este benefic pentru sistemul reproducator feminin. Este unul dintre primele uleiuri esentiale care ne vine in minte pentru curatarea energetica.

Ulei esential de tamaie

Tamaia, o planta apartinand familiei Burseraceae, este obtinut din rasina arborelui Boswellia. Cu mirosul sau unic, ajuta la eliminarea afectiunilor respiratorii. Este cunoscuta pentru constientizarea spirituala, echilibrul suflet-corp-minte si efectele meditative. Este folosita in medicina traditionala chineza pentru a asigura fluxul de energie vitala blocata.

Ulei esential de bergamota

Uleiul esential de bergamota este un antidepresiv natural si un stimulent mental. Prin urmare, are efecte foarte benefice, mai ales in depresie. Reduce stresul si anxietatea prin cresterea circulatiei sanguine. De asemenea, favorizeaza somnul.

Ulei esential de rozmarin

Efectul natural de relaxare al uleiului esential de rozmarin este bun pentru oboseala mentala. Uleiul de rozmarin, care este deosebit de benefic pentru concentrarea mentala, are, de asemenea, efecte pozitive asupra imbunatatirii memoriei. Este folosit in probleme respiratorii si dureri musculare.

Ulei esential de grapefruit

In primul rand, uleiul esential de grapefruit, care abordeaza destul de bine problemele psihice, preia si senzatia de slabiciune si oboseala a persoanei respective. Este indicat sa folosin ca purificator de aer uleiul esential de grepfrut, care se numeste fructul din rai. Are si efect antidepresiv in cazuri de stres, tensiune si neliniste.

Ulei esential de muscata

Uleiul esential de muscata, care are efectul relaxant al florii de muscata, este un bun antidepresiv. Raspandeste energia pozitiva in mediu si ofera un efect bun impotriva emotiilor negative, cum ar fi depresia, anxietatea, furia, dar si in problemele de somn. Folosirea uleiului esential de muscata in medii stresante si tensionate te va ajuta sa te relaxezi.

Ulei esential de lavanda

Uleiul esential de lavanda este perfect pentru problemele de somn. Iese in prim-plan cu efectul sau pozitiv in cazuri precum stres, cefalee, tulburari nervoase si anxietate. In plus, este o solutie buna pentru problemele stomacale si indigestia indusa de stres. Este un regenerator celular pentru piele. Este folosit in tratamentul ranilor si arsurilor. Ajuta la ameliorarea durerilor musculare.

Ulei esential de lamaie

Uleiul esential de lamaie, care este un ulei extrem de benefic pentru sanatatea noastra generala, activeaza mintea. Te ajuta sa incepi ziua mai in forma si mai plin de viata. In plus, are efecte care intaresc memoria. Este benefic in stres si depresie cu proprietatile sale calmante. Este un bun purificator de aer. Poate fi folosit si in detergenti de casa, masina de spalat vase si masina de spalat.

Ulei esential de menta

Uleiul esential de menta mareste concentrarea mentala, reduce semnificativ si durerile de cap. Datorita mentolului din continutul sau, relaxeaza tractul respirator si, in acelasi timp, calmeaza. Ajuta la concentrare prin reducerea oboselii mentale. Deoarece este un calmant natural al durerii, relaxeaza muschii si ofera alinare. Este util in problemele digestive.

Ulei esential de eucalipt

Uleiul esential de eucalipt este eficient in diverse afectiuni respiratorii. De asemenea, deschide mintea si creste concentrarea. Este relaxant si alunga oboseala musculara. Indeparteaza energia negativa si ofera un efect revigorant. Este folosit in herpes si probleme ale pielii.

Ulei esential de paciuli

Uleiul esential de patchouli este obtinut dintr-o planta tropicala. Cunoscut pentru ca este un bun antidepresiv, uleiul de patchouli este adesea folosit in aromoterapie. Acest ulei, care are un efect direct asupra hormonilor, creste eliberarea de serotonina si dopamina. In acest fel, emotiile precum furia, anxietatea si stresul sunt ameliorate, iar persoana se relaxeaza. Sprijina persoana in incredere in sine si determinare. Este un bun repelent impotriva insectelor.

Ulei esential de portocale

Uleiul esential de portocale este adesea folosit pentru sanatatea mentala. Datorita caracteristicii sale antidepresive, este bun pentru cei care au tulburari psihologice si afecteaza pozitiv si persoanele care se afla la inceputul unor astfel de tulburari.

Ulei esential de Ylang Ylang

Uleiul esential de ylang ylang, obtinut din florile galbene superbe ale arborelui Cananga originar din Filipine, creste secretia de endorfine si ofera energie vitala persoanei. Ajuta la echilibrarea starii psihice in tulburarile psihologice. Este uleiul de echilibrare al chakrei inimii. Regleaza circulatia sangelui. Este un bun echilibrant de sebum pentru tenul mixt.