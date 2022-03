Ajutorul de care ai nevoie si pe care te poti baza

Exista multe ocazii in viata unei persoane cand se poate confrunta cu anumite probleme de natura penala, juridica si asa mai departe, unele nesemnificative, altele mai importante, unde are nevoie de suport profesional prin care sa se poata prezenta corect si eficient in fata instantelor legii astfel incat rezultatele sa fie cat mai favorabile pentru aceasta persoana.

Indiferent de ce este acuzata o persoana si ce infractiuni a produs sau ce legi a incalcat, are nevoie de ajutorul unui avocat, care sa ii reprezinte interesele si sa o ajute sa isi poata dovedi nevinovatia, acolo unde este cazul si unde este posibil. De la o tara la alta exista numeroase legi si reguli, reglementari si asa mai departe si este oarecum imposibil pentru o persoana sa le cunoasta daca se afla de exemplu doar in trecere prin acea tara sau este stabilita acolo doar temporar, fiind nevoie de un timp destul de indelungat sau pe de alta parte, de o dedicare a timpului mai mare, pentru a lua la cunostinta toate cele necesare.

Pentru ca atunci cand calatorim intr-o tara, fie pentru prima data, sau pentru a nu stiu cata oara, nu vrem sa avem probleme si sa ne desfasuram activitatile in voie, in cel mai scurt timp si asa cum ne dorim, incercam sa ne tinem departe de orice ar parea ilegal, sa nu frecventam anumite zone, sa cerem informatii si indicatii, sa respectam regulile de circulatie si asa mai departe. Chiar si intr-o simpla vacanta este posibil sa intampinam anumite greutati daca nu tinem cont de avertizarile oferite de autoritati si institutiile administrative, chiar daca facem asta fara sa ne dam seama. Este asadar nevoie de interventia unei persoane cu experienta care sa ne poata ajuta.

La biroul de avocatura Samy Ilie luptam pentru drepturile tale, atat in tara cat si in Israel, una dintre tarile din Orient vizitata an de an de multi romani si unde totodata, altii s-au stabilit de-a lungul anilor, asemeni acestui avocat cu o vasta experienta in ceea ce priveste codurile civile si juridice ale Roamaniei, Israelului precum si a altor tari Europene astfel incat sa le poata oferi clientilor tot ajutorul de care au nevoie. Acest birou ii poate sustine pe clienti in orice fel de proceduri juridice, de la cele pentru infractiuni de circulatie sau exonerari de cazier si pana la cereri de gratiere sau infractiuni financiare, printre multe altele.

Prin faptul ca a lucrat in diverse institutii de stat, juridice si nu numai, in peste 30 de ani de activitate, a reusit sa inteleaga pe deplin cum functioneaza diversele sisteme ale mai multor state si cum trebuie procedat in a reprezenta in mod eficient o persoana acuzata de ceva anume. Prezenta unui avocat atunci cand avem de-a face cu anumite insititutii este optionala dar asta ar insemna sa incercam sa realizam noi insine tot ceea ce ar fi personal iar pentru asta ar fi nevoie de numeroase cunostinte in ceea ce priveste legile precum si alte aspecte iar asta ar insemna mult timp si fara indoiala si un buget pe masura. Iar daca suntem de exemplu arestati sau retinuti, asta este de altfel si imposibil.

Biroul de avocatura poate reprezenta atat persoane fizice cat si persoane juridice astfel ca si cei ce doresc sa isi deschida o afacere o pot face respectand toate regulile in vigoare si astfel, afacerea poate opera fara probleme. Reprezentarea de catre un avocat bun nu ajuta doar la stabilirea unei baza solide pentru o afacere ci si pentru a o opera asa cum trebuie in timp. Fie ca se doreste a se dezvolta, a se extinde si in alte tari sau regiuni, in alte domenii de activitate si asa mai departe, exista legi ce trebuie respectate iar un avocat cu experienta le va cunoaste si va ajuta la indeplinirea conditiilor necesare sau la ocolirea anumitor aspecte care sa le permita celor ce detin afacerea sa poata opera sunt anumite conditii. Poate fi desigur o cheltuiala mai mare dar care insa va merita mult mai mult decat sa fie platite diverse sanctiuni, amenzi si incalcari ale anumitor legi, aspecte care de asemenea pot afecta imaginea unei afaceri.

Ca si tara noastra, si Israelul are numeroase legi si reglementari atat pentru persoanele fizice cat si pentru firme si afaceri. Astfel, cel mai indicat este sa apelam la consilierea unui avocat cu experienta inainte de a desfasura anumite activitati si astfel, sa avem o oarecare cunostinta a anumitor aspecte de interes pentru noi, care sa ne ajute sa respectam legile. Cunoasterea celor necesare ajuta o firma nu doar sa respecte legile ci de asemenea sa se dezvolte mai bine si mai usor, sa capete mai multi clienti si colaboratori si astfel mai multa notorietate, ceea ce ajuta in mod clar la obtinerea unui profit mai mare.

Reprezentarea de catre un avocat cunoscut si cu experienta in numeroase domenii ne ajuta si mai mult, reputatia acestuia permitand accesul la mai multe aspecte in ceea ce priveste o investigatie, o urmarire penala, diverese acuzatii sau infractiuni comise de o persoana sau o firma.

Si in ceea ce priveste obtinerea unei cetatenii israeliene de catre o persoana de origine romana sau chiar invers, trebuie indeplinite anumite contii, ce pot fi realizate si de o singura persoana dar mult mai rapid si mai eficient printr-un avocat bun. Nu vor exista astfel niciun fel de probleme in obtinerea cetateniei unei persoane.