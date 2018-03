Cu cine va juca Simona Halep în sferturi la Indian Wells

Simona Halep, locul I WTA, a învis-o, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificându-se în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.

“Ştiam cum o să fie pentru că m-am antrenat cu ea în urmă cu câteva zile şi m-a bătut la anternament. A fost greu să vin aici şi să joc meciul, dar am fost pregătită, am ştiut ce trebuie să fac, am încercat doar să ţin mingea, să nu ratez mult şi în final am dominat un pic mai mult. Ţin minte că nu am putut ridica trofeul (n.r. – în 2015), pentru că este foarte greu. E întodeauna o plăcere să vin să joc pe terenul central, este o arenă frumoasă şi întotdeauna publicul este frumos. Vă mulţumec că aţi venit şi sper ca data viitoare să fiu mai bună ca azi”, a declarat Simona, la interviul de pe teren.

În faza următoare, Halep va evolua cu croata Petra Martici, locul 51 WTA, care a învins-o, tot marţi, cu 6-3, 7-6 (4), pe jucătoarea cehă de 18 ani Marketa Vondrousova, locul 54 WTA. Simona Halep şi Petra Martici sunt la egalitate la întâlnirile directe, 1-1, dar partidele sunt din 2015 (victorie Halep) şi 2011.