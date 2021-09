Cu ce ne accesorizam tinutele in aceasta toamna pentru a arata spectaculos?

Toamna este un anotimp al schimbarilor, atat in ceea ce priveste natura, cat si in ceea ce priveste tinutele pe care le purtam. Daca ne-am obisnuit cu tinutele scurte si subtiri din timpul, iata ca a venit momentul sa ne reintoarcem la piesele vestimentare lungi si groase, pentru a ne asigura confort in acest sezon. De foarte multe ori avem tendinta sa consideram tinutele de toamna a fi sobre si lipsite de culoare. In realitate insa lucrurile stau complet diferit, astfel ca vom putea arata spectaculos chiar si in sezonul rece, desigur daca vom face alegeri inspirate. Astazi insa ne vom indrepta atentia inspre accesorii pe care le putem purta cu incredere in acest sezon, pentru ca nu, ele sunt acele mici detalii care ne completeaza perfect un outfit, dar si si acele detalii care pot face diferenta.

Chiar daca anotimpul rece nu pare a fi la fel de permisiv asemeni celui cald, cert este faptul ca atat toamna cat si iarna, putem purta cu incredere o serie de bijuterii si accesorii care ne pot scoate cu usurinta de sub anonimat. Astfel, am pregatit pentru tine o serie de idei cu privire la accesoriile la care poti apela pentru a-ti completa subtil tinuta din acest sezon.

Bijuteriile supradimensionate din argint

Daca esti o iubitoare a bijuteriilor supradimensionate din argint, trebuie sa stii ca toamna reprezinta momentul perfect sa le porti. Indiferent daca sunt simple sau cu diferite pietricele pretioase sau semipretioase, cert este faptul ca impresionantele bijuterii din argint sunt cele care te vor face sa stralucesti in absolut orice circumstanta. Daca vei opta pentru bijutrii cu pietricele, asigura-te ca le asortezi cromatic cat mai bine cu tinutele pe care le porti sau cu celelalte accesorii. Rezultatul va fi unul de-a dreptul spectaculos.

Acorda atentie sporita machiajului

Nu mai reprezinta niciun fel de secret faptul a machiajul are o pondere foarte importanta atunci cand vorbim despre tinute spectaculoase sau despre imaginea personala. Dat fiind faptul ca toamna nu se preteaza in general sa purtam un make-up foarte strident, astfel ca este recomandat sa ne indreptam atentia inspre culori pastelate si nude. Acestea vor accentua subtil trasaturile frumoase ale fetei. Asigura-te ca utilizezi produse cosmetice de calitate, care sa nu agreseze pielea.

Gentile, piesa de rezistenta al oricarui sezon

Gentile sunt accesorii ce ne pot insoti in orice sezon, fiind de departe unele dintre cele mai versatile accesorii pe care le putem include in outfit-urile pe care le purtam. In aceasta perioada ai posibilitatea de a opta pentru genti supradimensionate, cu culori ceva mai sobre, care sa intre in acord cromatic cu pantofii.

Nu uita de factorul confort

Temeperaturile scazute si vremea in general capricioasa sunt caracteristici ale toamnei, astfel ca este esential sa nu uitam concomitent si de confort. Daca vorbim despre confort, trebuie sa tinem cont de faptul ca acesta reiese in principal din materialele din care sunt concepute produsele vestimentare. Mai mult decat atat, nu uita de faptul ca vei avea nevoie o pereche de incaltaminte confortabila, dar si de sosete de o calitate exceptionala.