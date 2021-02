Crama THE ICONIC ESTATE relevă noua identitate vizuală a vinurilor spumante Millennium, o ilustrare modernă a atributelor esențiale ale gamei: distincție, efervescență, prospețime

Crama THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, relevă noua identitate vizuală a gamei Millennium, care ilustrează într-o manieră modernă atributele esențiale ale gamei: distincție și prospețime. Gama Millennium a luat naștere în anul 2000 pentru a marca trecerea într-un nou mileniu, definit prin evoluție și transformare. Propunerea pentru acest moment marcant este compania unui vin spumant cu o personalitate puternică și tânără, care animă momentele zilnice de sărbătoare și îi conduce pe consumatori într-o călătorie senzorială fascinantă. Noua identitate vizuală pornește de la povestea brandului, pe care o revitalizează prin elemente de design care comunică beneficiile și caracteristicile brandului cu mai multă elocvență, amplificând valoarea sa în categoria vinurilor spumante.

Gama Millennium face parte din portofoliul THE ICONIC ESTATE și este produsă prin metoda Charmant, cu fermentare naturală, înglobând experiența maieștrilor vinurilor de la THE ICONIC ESTATE. Fiecare pas al procesului de producție, de la recoltarea strugurilor, până la îmbuteliere, este atent monitorizat și supervizat de maestrul oenolog al cramei, care se asigură că echilibrul dintre aciditate și gust este ideal, temperatura este perfectă pentru extragerea perlajului cremos, vinul obținut are o culoare clară și își păstrează toate aromele și calitățile după îmbuteliere.

„O nouă identitate vizuală, la o anumită perioadă de timp, ancorată în contextul respectiv, este fundamentală pentru succesul și longevitatea unui brand. Este o strategie pentru consolidarea conexiunii emoționale cu consumatorii loiali și amplifică puterea de atracție a brandului pentru noii consumatori. Millennium este un brand fresh, cu o ținută elegantă care emană energie pozitivă și forță, calități care i-au adus apreciere în rândul consumatorilor de toate vârstele și care se reflectă cu mai multă expresivitate în noua sa identitate vizuală. Elementele de design sunt armonizate perfect într-o compoziție care ilustrează povestea brandului, care are la bază cel mai frumos concept – celebrarea zilnică a momentelor frumoase ale vieții, iar mesajul transmis este că suntem într-o permanentă evoluție și cu fiecare experiență devenim mai buni”, a spus Marinela Popescu, director de marketing, Alexandrion Group.

Noul logo îmbină trei elemente distincte, sugerând legătura cu mileniul III, amintind astfel despre cumulul de experiențe efervescente adunate într-un cerc al vieții. Asocierea cromatică dintre fundalul negru și simbolul M de culoarea cuprului, creează un contrast elegant, în armonie cu perlajul fin și abundent al Millennium, iar banda colorată din partea inferioară a etichetei, care afișează sortimentul reprezintă deopotrivă un element de diferențiere și unificare între vinurile deosebite ale acestei game. Eticheta circulară de la gâtul sticlei poartă o ștampilă cu anul 1892, care semnifică moștenirea și experiența îndelungată a cramelor THE ICONIC ESTATE, în producția de vinuri spumante prin fermentare naturală.

Gama Millennium include trei vinuri, disponibile în sticle de 0,75 L. Millennium Demisec – cupaj din soiuri albe – este un vin spumant armonios care se remarcă prin prospețime, o fructuozitate delicată și o perlare fină, fiind un companion ideal pentru deserturile cu textură “aerată”, bezele și pricomigdale. Un spumant cu arome florale, gust savuros de fructe galbene coapte , cu note dulci de miere și aluzii de cuișoare, cu o perlare expresivă în pahar, Millennium Dulce – cupaj din soiuri aromate complimentează preparatele dulci: tarte de fructe sau cozonac cu stafide. Millennium Rose Demisec – cupaj din soiuri rosii – este un spumant roze răcoritor și elegant, ale cărui arome de fructe roșii sunt presărate cu note delicate florale, gustul fiind dominat de savoarea coacăzelor, căpșunelor și zmeurii. Pe lângă aceste vinuri, gama Millennium include și trei vinuri în ediții speciale: Millennium – Alb Demisec, Summer Edition, Millennium – Rose Demisec, Summer Edition și Millennium – Cuvee 2020, Limited Edition.

Vinurile Millennium, precum şi celelate vinuri THE ICONIC ESTATE sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, magazinele online de specialitate şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama și altele.