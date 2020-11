Comunicatele de presa – promovare online eficienta la costuri reduse

Daca detii un business sau urmeaza sa lansezi o afacere, atunci cu siguranta trebuie sa ai in vedere cum te vei face cunoscut in randul potentialilor clienti. Desi pe aproape orice piata exista in continuare cerere foarte mare, trebuie spus ca si concurenta pe orice piata este una acerba. Daca pentru companiile mari promovarea se face cu bugete consistente, pentru afacerile de mici dimensiuni sau pentru cele aflate chiar la debut bugetul pentru publicitate este de cele mai multe ori foarte redus.

Pentru cei care cauta o metoda de promovare eficienta si in acelasi timp care sa fie la costuri reduse, comunicatele de presa pot fi cea mai buna alegere. Un comunicat de presa poate fi extrem de util pentru a-ti face cunoscuta afacerea, generand o vizibilitate tot mai mare, si care in acelasi timp presupune costuri foarte reduse pentru afacerile mici sau pentru cele care sunt chiar la inceput.

Comunicate de presa in mediul online

Nu mai este de mult timp o surpriza faptul ca presa a devenit tot mai mult virtuala si presa scrisa sub forma ziarelor sau a revistelor fizice a scazut constant in ultimii ani. Acest lucru vine si ca urmare a faptului ca numarul acelora care utilizeaza online-ul pentru a se informa creste constant, an de an. In acest context continutul din online este tot mai stufos si tot mai multe afaceri cauta sa se promoveze in mediul online.

Una dintre cele mai recomandate metode pentru publicitate online este cea prin comunicate de presa. In cadrul unui comunicat de presa un brand sau un business enunta anumite informatii cu caracter de noutate catre publicul larg, informatii care trebuie sa fie de interes si sa raspunda unor nevoi sau asteptari. Cu alte cuvinte informatiile din cadrul comunicatului de presa vine sa ofere solutii pentru anumite nevoie pe care potentialii clienti le au in viata de zi cu zi.

Astfel de comunicate de presa sunt redactate de cele mai multe ori de specialisti in continut online si sunt publicate pe website-uri sau platforme specializate in promovare online. Pe langa continutul informativ un astfel de material de publicitate online contine si un link care va directiona cititorii catre site-ul business-ului promovat.

Costurile cu un comunicat de presa

Comparativ cu alte metode de publicitate online, costurile cu comunicatele de presa sunt relativ mici, iar rezultatele sunt vizibile. Pentru a vorbi despre costurile cu un comunicat de presa trebuie sa avem in vedere costurile cu generarea de continut si costurile solicitate de platforma web sau website-ul unde vor fi publicate aceste comunicate de presa.

Este recomandat sa apelezi la specialisti in marketing online pentru a beneficia de continut de calitate, unic, informativ si care in acelasi timp sa fie optimizate SEO pentru motoarele de cautare pe baza cuvintelor cheie relevante pentru business-ul tau. Doar in acest mod potentialii clienti vor reusi sa ajunga sa descopere in online respectivul comunicat de presa.

Daca iti doresti o platforma cu credibilitate si autoritate in Google, atunci Ziare pe Net poate fi cea mai buna alegere pentru promovarea afacerii tale la costuri avantajoase. Mai multe poti gasi pe www.e-stireazilei.ro.