Cele mai des intalnite probleme in functionarea calculatorului si rezolvarea acestora

Daca maine am afla ca ar trebui sa renuntam la folosirea calculatoarelor, cu siguranta ca ar fi un adevarat soc. Aproape ca ne vine imposibil sa ne imaginam viata fara un astfel de dispozitiv, fie ca vorbim despre activitatile specifice job-ului nostru, fie ca vorbim despre activitati care sa ne relaxeze in timpul nostru liber. Doar ca uneori ne putem regasi in situatia in care calculatorul pe care il folosim sa nu mai functioneze in parametrii optimi sau sa nu mai functioneze deloc.

Utilizarea zilnica a unui laptop sau a unui sistem PC desktop poate conduce la uzura diferitelor parti componente. Pe de alta parte diferitele aplicatii si programe de tip malware pot pune in pericol utilizarea unui computer. Indiferent de cauza care duce la imposibilitatea de a folosi un laptop sau un PC desktop, cea mai buna alegere pentru rezolvarea acestor probleme o reprezinta un service calculatoare.

Chiar daca numarul cauzelor care pot duce la defectiunea unui calculator este foarte mare, exista anumite probleme care sunt foarte des intalnite. Acestea pot insemna fie imposibilitatea a de folosi calculatorul, fie utilizarea acestuia cu dificultate.

Functionarea cu dificultate a calculatorului este poate printre cele mai des intalnite situatii in care este recomandat sa te adresezi unui service calculatoare autorizat. Incarcarea lenta a aplicatiilor si a programelor folosite sau imposibilitatea de a deschide anumite programe instalate pe computer sunt semnalmente care indica dificultatea in a folosi un calculator. Desi nu este neaparat o problema grava, este complet neplacut sa pierzi foarte mult timp cu incarcarea programelor sau cu folosirea calculatorului. Cu atat mai mult atunci cand trebuie sa rezolvi diferite sarcini pentru locul de munca.

Tot in privinta folosirii cu dificultate a unui calculator regasim si situatia in care navigarea in mediul online se face cu mare dificultate sau intarziere. Chiar daca in multe situatii consideram ca o astfel de problema are la baza conexiunea la internet, nu intotdeauna aceasta este cauza. Drept cauza putem identifica probleme la partea de hardware, dar mai ales infectarea sistemului de operare cu programe de tip malware sau cu diferiti virusi din mediul online. Tot in randul cauzelor care pot duce la incarcarea cu dificultate a paginilor de internet regasim si posibilitatea ca istoricul sa fie extrem de incarcat.

Aparitia ecranului albastru pe laptop sau pe un PC desktop este de asemenea printre cele mai des intalnite cauze pentru care cineva apeleaza la un service calculatoare. O astfel de situatie provoaca teama si ingrijorare pentru cel care foloseste calculatorul, insa trebuie spus ca de multe ori nu este o problema foarte grava. Insa daca aparitia ecranului albastru este foarte frecventa, atunci este recomandat sa te adresezi specialistilor, existand riscul sa vorbim despre o defectiune importanta la partea hardware a computer-ului.

„Inghetarea” sau „Freeze-ul” display-ului este o alta problema foarte des intalnita in functionarea optima a calculatorului. Aceasta situatie este aceea in care computerul refuza pur si simplu sa mai execute vreo comanda din partea utilizatorului, fiind imposibila chiar si inchiderea acestuia de la butonul „Shut Down”. Rezolvarea acestei situatii este de multe ori o simpla repornire a calculatorului din butonul de „On/Off”. Insa daca aceasta situatie este foarte frecventa, atunci este indicat sa te adresezi unui service calculatoare pentru ca tehnicieni specializati sa iti ofere o parere autorizata in acest domeniu.

Supraincalzirea laptopului sau a sistemului PC desktop este o alta situatie des intalnita. Aceasta poate cauza functionarea cu dificultate a calculatorului, dar si uzura excesiva a anumitor parti componente. Pentru acest lucru rezolvarea este de cele mai multe ori curatarea de praf si schimbarea pastei termoconductoare. Toate aceste probleme pot fi rezolvate rapid si eficient intr-un service calculatoare autorizat.