Ce obsatacole a avut de înfruntat Paul Georgescu în traversarea Canalului Nordului

Paul Georgescu a anunțat pe pagina sa de Facebook că a terminat traversarea Canalului Nordic, după 11 ore și șapte minute. Considerat a fi cel mai dificil canal din lume de înotat, Canalul Nordului leagă Irlanda de Nord de Scoția.

Canalul Nordului are o lățime de 35 km, dar Paul a înotat 38,9 km, fiind influențat de curenții puternici și vânt.

Paul Georgescu s-a aflat la a treia încercare de traversare a Canalului Nordului, primele fiind în 2019. Când a fost nevoit să abandoneze după 16 km înotați, în aproape patru ore și jumătate, respectiv după șase ore și jumătate.

„CUCERIREA CELUI DE-AL 4-LEA CANAL – CANALUL NORDIC

Acest canal este considerat cel mai dificil din lume de înotat. Am venit cu 9 zile inaintea începerii ferestrei mele de traversare pentru a ma antrena cu Ger Kennedy.

Dupa ce am avut câteva sesiuni de 3 si 4 ore in apa de 15° increderea mea de a cuceri acest canal a crescut foarte mult. De pe 17 august m-am mutat în Bangor, locul de unde pleacă cei care organizeaza aceste traversari. Infinity Swim Academy, in asteptarea telefonului pilotului care te însoțește in aceasta aventură.

A fost un stres continuu pentru ca se apropia ultima zi din fereastră si nu arata bine vremea. Am vorbit cu pilotul si chiar ne înțelesesem sa revin în septembrie daca nu se schimba nimic. Chiar cu o zi înainte prognoza s-a schimbat în bine și am fost anunțat ca voi inota in ultima zi.

Concentrarea dispăruse. Eram cu gândul ca revin în septembrie, motivatia scazandu-mi foarte mult. Pe langa aceasta veste neașteptată deja un prieten din echipa de suport plecase în București. Rămăseseră doi oameni din echipa de suport: Ger si Cristi.

Un mare noroc am avut cu Niki, o înotătoare si o prietena foarte bună din Irlanda care imediat a raspuns. Înotul a inceput cu o vreme perfecta: 14 grade apa, soare puternic și un vânt moderat. Am inceput cu o frecventa cuprinsa între 58 si 60 de mișcări pe minut.

Din pacate refluxul care trebuia sa ma ajute la inceput nu a avut puterea estimată si nu am înaintat cât îmi propusesem. În a doua jumătate, pe partea scoțiană a inceput vantul formând valuri care se spărgeau in directia in care respiram.

Pe de alta parte , ca sa fie tacâmul complet, au inceput sa apară grupuri de meduze, una avand chiar diametrul de aproximativ un metru. Noroc cu Cristi care in toate cele 11h a stat pe vârful bărcii ghidandu-ma pentru a le evita.

Cele mai grele momente le-am întâmpinat cu aproximativ 5km înainte de finish . Curentul imi venea impotriva, vantul din lateral, iar eu într-o stare de epuizare avansată. Mișcările mele in ultima ora scazusera la 44. In afara de asta la ultimele doua pauze de alimentare nu mai comunicam cu echipa.

Pentru a-mi găsi motivația am inceput sa comunic imaginativ in gand cu sotia si cei doi copii. A fost momentul cand ,cu ultima picatura de energie, am străpuns curentul si am atins stâncile de pe malul scotian.

Nici in momentul de fata nu pot crede ca am cucerit acest foarte dificil canal. Au mai rămas trei traversari din proiectul Oceans Seven. Unul anul acesta și celelalte doua in 2023.

Vreau sa multumesc echipei mele de suport fara de care nu reuseam aceasta dificilă traversare, echipă care a fost atât fizic langa mine cât si live pe watts up:

CRISTIAN MITRICA

GER KENNEDY

NICOLA SUCH

IULIAN ZAMFIR

VASILE OSEAN