Ana Maria Popescu vicecampioana mondiala la Wuxi, in China

La nici un an de la revenirea in activitatea competitionala, spadasina Ana Maria Popescu a reusit cea mai buna performanta din cariera sa la un campionat mondial, cucerind medalia de argint, informeaza frscrima.ro. Dupa un parcurs excellent pana in finala, ea a cedat in ultimul act initiativa in favoarea italiencei Mara Navarria, care a invins-o cu scorul de 13-9.

Pana in finala, Ana Maria a trecut, pe rand, de japoneza Kanna Oishi (15-19), italianca Rossella Fiamingo (15-8), ucraineanca Feybi Bejura (15-9), ucraineanca Olena Kryvytska, in sferturi (15-11) si americanca Courtney Hurley, in semifinala (14-13). Ana Maria Popescu mai are in palmares doua medalii individuale la campionatele mondiale, de bronz, cucerite la CM Lisabona 2002 si CM Catania 2011.