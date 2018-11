A șasea ediție Asia Fest, între 16 – 18 noiembrie, la Romexpo

Muzică, gastronomie, cultură tradițională și contemporană la ediția dedicată Turciei

Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Culturilor Asiatice- Asia Fest, ce are loc în perioada 16 – 18 noiembrie la Romexpo (pavilionul C3) are ca invitat special Turcia și aduce publicului bucureștean 3 zile de spectacole cu muzică și dansuri specifice, bucătărie tradițională asiatică, ateliere, expoziții și multe surprize de care vizitatorii se vor bucura cu siguranță. Intrarea este 10 lei, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.

Evenimentul își propune pe durata celor trei zile o călătorie până în cele mai îndepărtate colțuri ale marelui continent astfel încât iubitorii de cultură, atât tradițională, cât și contemporană, să poată experimenta îndepărtata Asie. De la condimente indiene la cosmetice, cărți, decorațiuni și kimonouri din Japonia, cafea turcească, kimchi coreean și anime-uri, toate vor fi putea fi găsite la standurile din expoziția de servicii și produse.

Pe scena Asia Fest 2018 vor răsuna ritmuri de pe Bosfor cu Deniz CEM (Turcia) dar și acorduri jazz de la Aylin & The Lucky Charms iar, pe lângă concerte spectatorii vor avea parte și de mult-așteptatele concursuri de Cosplay, Kendama și K-Pop, dar și de o spectaculoasă prezentare a costumelor tradiționale asiatice. Peste 50 de costume tradiționale din Japonia, Turcia, Coreea de Sud, India, Indonezia vor defila sâmbătă, 17 noiembrie, pe scena Asia Fest.

În cosmopolita zonă de food se vor întâlni preparate tradiționale dar și experimente gastronomice exclusiviste, iar vizitatorii vor putea gusta la propriu India, Turcia, Siria, Libanul, Thailanda, China, Japonia și, în premieră la această ediție, Indonezia și vor putea descoperi gastronomia asiatică dincolo de sushi, pachețelele de primăvară și puiul shanghai, într-o explozie de savori și arome.

Iubitorii de preparate japoneze vor avea ocazia să le încerce și alături de băuturile tradiționale sake , lichiorurile Choya realizate din fructe de Ume, sau berea Asahi, iar Centrul Cultural Turc Yunus Emre va susține demonstraţii de preparare ale legendarelor ceaiuluri şi cafele turcești.

Asia Fest este un dialog multicultural care celebrează cultura Asiei, aducând în București, deseori în premieră, atât tradițiile cât și contemporanul din locuri pline de mister și inspirație.

Programul în curând pe www.asiafest.eu și pe pagina de Facebook Asia Fest.