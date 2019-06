(VIDEO) Ion Țupa: Este momentul ca familia tenisului românesc să se reunească

Tenisul românesc trece de câțiva ani prin momente dificile la nivel de regulamente, încredere și infrastructură, asta neavând legătură cu faptul că încă mai avem rezultate la nivel internațional, informează Sport Profit.

Astfel, un grup de oameni cu mare experiență în domeniu încearcă să aducă un suflu nou odată cu apropiatele alegeri. Un pion de bază în acest proiect de anvergură este Ion Țupa, președintele unuia dintre cele mai apreciate și stilate cluburi de tenis din țară, Tenis Club Herăstrău.

„O echipă pentru tenisul românesc. Pentru ca iubim tenisul românesc!”, este motto-ul echipei noastre, spune Ion Țupa, care va candida la funcția de președinte al Federației Române de Tenis.

De peste 30 de ani în tenis, Ion Țupa e cel care a organizat primul turneu WTA din România și omul care a sprijinit prin infrastructură și contribuție financiară începutul și cursul carierei unora dintre cele mai importante jucătoare din „Generația de Aur” a tenisului feminin românesc, printre care Sorana Cîrstea, Monica Niculescu, Andreea Mitu sau Alexandra Dulgheru.

De asemenea, Tenis Club Herăstrău este locul unde se desfășoară majoritatea turneelor din circuitul ITF, dar și locul unde oameni de afaceri importanți au format, în jurul aceluiași Ion Țupa, o adevărată comunitate care se bucură de sportul alb și îl susțin.

„Ne-am propus să dezvoltăm această activitate de tenis de performanță undeva prin anii ’93- ’94. La început am dezvoltat această secție cu un grup de studenți, după care am perfecționat proiectul și am beneficiat și de acordul unor antrenori bun, bine pregătiți, profesioniști. Am pus bazele în primul rând pe copii, având în vedere că am strâns în doar câteva luni de zile aproape 150 de copii. După care au început să apară și primele rezultate, copiii noștri s-au perfecționat, au ajuns să joace tenis de performanță și, bineînțeles că au apărut și satisfacțiile. Am avut perioade foarte bune când sportivi legitimați la Tenis Club Herăstrău ne-au dat satisfacții majore, campioni naționali sau pe echipe, lucru care nouă ne-a dat mai multă încredere și am început să dezvoltăm din ce în ce mai mult. Bineînțeles că, cu trecerea timpului ne-am gândit să începem să sprijinim mai mult pe cei care aveau performanțe. Așa au beneficiat de condiții bune de pregătire, de antrenori buni, de suport financiar pe care l-au avut foarte mulți. Mulți dintre ei au ajuns să fie jucători profesioniști, au început să fie în clasamentele ATP și WTA”.

Aproximativ de 60 de turnee ITF Futures s-au organizat la T.C. Herăstrău din 1999 până acum, inclusiv primul turneu WTA din România.

„Deja am avut anul acesta în luna mai un turneu Futures, cel de băieți, urmează cel de fete, din luna august. Clubul nostru a organizat din 1999 și până acum în jur de 60 de turnee futures. Am avut o perioadă foarte îndelungată când făceam chiar 5 pe an. Ca atare, rezultatele excepționale care le înregistrăm s-au văzut fără nici un fel de îndoială la nivelul fenomenului tenis din România. Îmi aduc aminte, la primul turneu de băieți, finala a jucat-o Hănescu. La primul turneu de fete, finala a jucat-o Edina Gallovits. Deci am avut în permanență această satisfacție, că jucătorii români au ajuns în faza finală și au avut și activitate pe linie de profesioniști. Spre exemplu, anul trecut, la turneul de fete din luna august, la Futures am ramas fara sponsori cu trei săptămâni de zile înainte. Am reușit să strângem repede banii pentru Prize Money prin familia noastră de aici de la club. Cu toții au sărit cu cât au putut, cu 5.000, cu 10.000 de lei, iar într-o săptămână jumătate am strâns banii, mai ales că a fost și o aniversare, Cupa Centenarului. Sunt lucruri care nu se întâmplă decât dacă oferi, cum este acest cadru care oferă oamenilor lucruri înapoi.

Este foarte important să te bazezi pe un grup de oameni din spate care ști că te respectă. Bineințeles și noi îi respectam pe ei, dăruim tot ca ei sa aibă condiții bune de joc. Și așa am reușit să strângem o familie. Terenurile sunt pline tot timpul pentru că se știe că aici este o stare de spirit specială, că aici există condiții, că aici se întâlnesc niște oameni cu care pot conversa despre multe lucruri”.

T.C. Herăstrău a sprijinit și a lansat către marea performanță majoritatea marilor jucătoare, printre care Sorana Cîrstea, Monica Niculescu sau Alexandra Dulgheru.

„Noi am avut o echipă de aur de fete, cu Sorana, Niculescu, Dulgheru și așa mai departe. Care au făcut parte din echipa noastră de club mulți ani la rând, ajungând campioane naționale la senioare cu echipa de junioare, în 2002. Avem un locul 1 pe care l-a luat în 2012, cu Andreea Mitu, care și ea a fost jucătoarea noastră. Este și ea una dintre sportivele care a avut sprijin de la noi, jucând de la 11 ani la clubul nostru. Și nu numai ea, mai sunt mulți alții. Regretul nostru este că la băieți nu am avut rezultate deosebite, deși pe foarte mulți dintre ei i-am ajutat. Poate multă lume nu știe, dar când Răzvan Sabău a avut cel mai bun clasament mondial al lui, 72 ATP, el era sportivul nostru și era susținut financiar din partea clubului.

De-a lungul timpului ne-am gândit în permanență șă aducem cât mai mulți copii la noi. Astfel, am avut inițiative de a merge prin școli. Ani la rând, am dat invitații copiilor să vină să cunoască tenisul, le-am dat cursuri gratuite pentru a putea îndrăgi acest sport. De-a lungul timpului am avut implicări majore în activitatea unora. Un exemplu este Dragoș Luncanu, care a făcut parte din clubul nostru, care a primit fonduri suficiente ca să meargă la turnee și așa mai departe. A fost un jucător de referință, a fost membru al echipei de Cupa Davis a Românei. Cel mai concludent exemplu este cel al Alexandrei Dulgheru, care când a avut cele mai bune rezultate ale ei, sau când a început să urce în carieră, ea a pornit de aici de la clubul ăsta, cu sprijin financiar. A avut și în perioada când era 26 WTA. În perioada aia, ea a avut un sprijin substanțial din partea clubului prin suportul oferit de societățile BRD, Mobexpert, OMV și multe altele”.

Ion Țupa garantează propune programe de licențiere pentru antrenori și respectarea drepturilor tuturor cluburilor.

„Suntem într-o situație dificilă la momentul ăsta, pentru că de ceva vreme s-au descoperit niste nereguli vizavi de situația juridică a federației. Soluția este să facem o Adunare Generală cu cei 54 de membrii ai federației care sunt înscriși în evidențele judecătorești, apoi să avem o conducere recunoscută, ca să primim finanțare de la MTS. După care să fie recunoscute cluburile din România și toate să fie trecute în actul constitutiv al federației. Atâți cât suntem, nu putem să permitem în niciun fel să eliminăm pe cineva din mijlocul nostru. Toate cluburile o să aibă aceleași drepturi, avem oameni entuziaști, care și-au pus la bătaie priceperea sau baza materială pentru a dezvolta acest sport. Au această garanție că nimeni nu o să le ia niciodată vreun drept. Singura modalitate să rezolvăm este să facem această Adunare Generală în care să mergem toți 54 să votăm o conducere legală și să începem să revigorăm activitatea. Suferim de ceva vreme, de doi ani nu avem finanțare din partea MTS. Ministerul nu are ce să facă, deoarece noi nu avem o conducere recunoscută. La nivel de club și de competiție tenisul se desfășoară, dar cu prea puțin suport. Nu putem merge mai departe decât dacă reușim să dăm licențiere pentru antrenori, să îi cuprindem pe toți într-un program de licențiere și dezvoltare. Dacă rezolvăm problema cu antrenorii vom putea identifica viitorii campioni. La T.C. Herăstrău avem și un colectiv de membri ai clubului, cei care joacă tenis, care ne-au sprijinit foarte mult de-a lungul existenței. Am ținut foarte mult la calitatea terenului, la condițiile de joc, la condițiile din afara terenului ca să vină cu drag cu familiile, cu prietenii și cu alți oameni de afaceri. Astfel aici s-a creat o comunitate. În fiecare an facem 5 competiții cu membrii clubului. Reușim să strângem tablou de 32 sau de 48 de jucători, cu competiții în care să poate participa și un fost jucător sau numai cu oameni de afaceri. Așa am făcut aici la o club o adevărată familie. Acum este un moment în care avem o șansă, numai trebuie s-o conștientizăm. Singurul lucru de care sunt convins este că trebuie să se producă o schimbare și atunci vom ști să lucrăm pe alte principii si alte activitati pentru a da drumul din nou. Lucrul nu este simplu, iar activitățile pe care noi le vom întreprinde în perioada următoare nu vor da rezultate peste noapte”, a adăugat Ion Țupa.