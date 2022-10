Vasili Hamutovski, arestat în Belarus! A protestat împotriva președintelui Aleskandr Lukashenko și riscă mai mulți ani de închisoare

Vasili Hamutovski, fost portar al Stelei și acum antrenor cu portarii al Academiei de la CSA Steaua, a fost arestat în Belarus. El a protestat împotriva președintelui Aleskandr Lukashenko.

Hamutovski era în țara natală pentru o operație la genunchi. Presa locală arată că ex-portarul poate sta între trei și șapte ani închis pentru că a prostat împotriva lui Aleskandr Lukashenko,cel mai longeviv șef de stat din Europa.

Autoritățile i-au deschis un dosar lui Vasili Hamutovski pentru infracțiunea de „organizare și pregătire a acțiunilor care încalcă grav ordinea publică sau participarea activă la acestea”.

„Oamenii din Belarus au protestat împotriva războiului (n.red. – din Ucraina), au ieșit pe stradă. Eu am fost la protestele de după alegerile prezidențiale, acum un și jumătate, pentru că au fost multe falsificări. Am protestat în Minsk și am avut probleme. Când am lucrat la Dinamo Brest, i-au dat afară pe toți oamenii care și-au zis părerea contra falsificărilor și contra terorii. Nu contează că erau antrenori, jucători, profesori sau chirurgi. Inclusiv pe mine, am plecat în Arabia Saudită atunci și am lucrat acolo. Nu cred că mai pot să lucrez în Belarus, atât timp cât situația asta continuă.

Când am terminat cariera de portar, am început ca antrenor de portari în Belarus, la Dinamo Minsk, apoi la BATE Borisov și la Dinamo Brest. Cu Dinamo Brest am câștigat campionatul, dar, după alegerile prezidențiale, cei care n-au fost de acord au fost dați afară. Dacă ai altă părere, te dau afară”, spunea Vasili Hamutovski.