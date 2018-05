TVR 1 îşi schimbă identitatea vizuală pentru CM de Fotbal

Cel mai mare eveniment sportiv al planetei – Campionatul Mondial de Fotbal – se apropie de start, informează TVR. TVR, în calitate de official broadcaster, transmite în direct şi în exclusivitate competiţia desfăşurată în Rusia, în perioada 14 iunie – 15 iulie a.c.

În preambulul evenimentului, televiziunea publică lansează o nouă identitate vizuală pentru TVR 1, protagoniste fiind vedetele postului care au ieşit la „încălzire” pentru a aduce un tribut ţărilor câştigătoare ale Cupei Mondiale.

„Când am povestit vedetelor TVR1 despre dorinţa mea de a le integra în poveşti despre fotbal, am înţeles că, dincolo de statutul lor de jurnalist, există în fiecare un microbist. De-a lungul timpului, trofeul a fost câştigat de 8 naţiuni. Pentru toţi aceşti învingători am conceput scenarii care să spună poveşti despre ţara lor. Am adăugat Portugalia, câştigătoarea Campionatului European”, a declarat regizorul şi scenaristul Florin Costache.

Astfel, pentru fiecare ţară deţinătoare a trofeului, echipa Televiziunii Române a organizat câte o petrecere tematică. Petrecerea braziliană s-a încins pe nisipul fierbinte din studioul TVR, în timp ce petrecerea italiană din bucătăria mediteraneană a eşuat întrucât Italia nu s-a calificat la Mondialul de anul acesta.

Pentru germanii care au triumfat la ediţia trecută, vedetele TVR au încins o partidă peste Poarta Brandenburg, iar pentru Franţa, emoţiile unui început de meci au fost trăite la o terasă de lângă Turnul Eiffel.

La petrecerea de coridă spaniolă, fotbalul ia locul taurilor, pentru Argentina, tangoul pune stăpânire pe vedetele TVR 1, iar Anglia, personificarea fair play-ului, ne oferă o partidă la patru ace, în ceaţa londoneză. Surpriza vine de la fete, care la petrecerea pentru Uruguay, ajung să le dea lecţii băieţilor la jongleriile cu mingea.

Vedetele TVR au organizat un escape room cu iz de exploratori pentru Portugalia, care, chiar dacă nu a câştigat niciodată Cupa Mondială, este deţinătoarea trofeului european.

Formaţia completă aliniată la start de TVR 1 pentru filmarea ID-urilor a fost compusă din: Costin Deşliu, Cristi Mândru, Vlad Arhire, Tudor Furdui, Dorina Florea, Monica Ghiurco, Eda Marcus, Emma Zeicescu, Ionuţ Cristache, Irina Mohora, Iuliana Tudor, Măriuca Mihăilescu, Mihai Constantin, Mihai Rădulescu, Dragoş Pătraru, Radu Andrei Tudor, Ruxandra Gheorghe Negrea, Teodora Popa, Andra Petrescu, Victor Dochia, Alina Stancu, Bogdan Şerban Iancu, Camelia Văcaru, Claudia Spătărescu, Iulia Iancu.

Despre transmisia campionatului Modial de Fotbal

Începând din 14 iunie, Televiziunea Română transmite, în exclusivitate, cel mai important eveniment sportiv al anului 2018. În perioada 14 iunie – 15 iulie, toate cele 64 de meciuri, vor fi difuzate numai de televiziunea publică. 32 de echipe au un singur obiectiv: obţinerea mult râvnitului trofeu din aur pur.

De mai bine de 50 de ani, începând cu ediţia CM 1966 din Anglia, TVR este televiziunea care difuzează în exclusivitate cel mai mare eveniment fotbalistic al planetei. Campionatul Mondial din Rusia, primul găzduit de Europa de Est, este al 13-lea turneu pe care telespectatorii din România îl vor urmări la televiziunea publică.

Televiziunea Română transmite cele mai importante evenimente la nivel naţional şi internaţional, ca difuzor, partener sau official broadcaster. După Jocurile Olimpice de Iarnă, difuzate la începutul anului, şi Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia de luna viitoare, în 2018, telespectatorii vor mai putea viziona la TVR şi alte mari competiţii, precum Campionatul European de handbal feminin (în decembrie) sau Campionatul Mondial de Hochei din Danemarca – grupa de elită. De asemenea, TVR deţine drepturile TV pentru Jocurile Olimpice de Vară 2020 din Japonia şi Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022.