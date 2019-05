Tenisul in Romania. Cat costa pentru un sportiv roman sa ajunga in lumea mare a tenisului?

In ultimii ani, datorita Simonei Halep, Romania a fost introdusa din nou pe harta tenisului mondial. Jucatoarea din Constanta a reusit sa se mentina pentru o buna perioada pe primul loc in clasamentul WTA si sa trezeasca numeroase pasiuni pentru sportul cu racheta.

In mod firesc, din ce in ce mai multi copii si parinti au inceput sa viseze la performanta, iar costurile necesare pentru o astfel de performanta starnesc cel mai mare interes.

Cu ajutorul celor de la stirisportive.ro am facut o mica analiza a modului in care poate sa evolueze un jucator roman, dar si a istoriei pe care o are tenisul la noi in tara.

Cum a aparut si cum s-a dezvoltat tenisul in Romania?

Primele cluburi de tenis din tara au aparut in Galati. ” Galatz Tennis Club ” si ” Tennis Raqueta” erau cluburi destinate functionarilor societatilor comerciale straine care activau la sfarsitul secolului XIX in Romania.

Nu se poate spune o data exacta in care a luat nastere tenisul in tara, insa se crede ca intre 1898 si 1899.

Inceputul secolului XX a insemnat deschiderea mai multor cluburi de tenis in toata tara, iar in 1911 are loc primul campionat National. Sportul cu racheta s-a afirmat destul de mult pana in perioada celui de-al doilea Razboi Mondial, ca mai apoi sa aiba o perioada de stagnare. Perioada de glorie a inceput in anul 1967, atunci cand Ion Tiriac sau Ilie Nastase faceau senzatia la Rolland Garros si Wimbledon.

Dupa o alta perioada de stagnare a aparut afirmarea tenisului feminin dupa 2010, atunci cand Simona Halep, Monica Niculescu sau alte jucatoare au facut istorie pe prima scena a tenisului mondial.

Cat costa pentru un copil mondial sa ajunga in topul jucatorilor de tenis ai lumii?

Tenisul mondial este foarte atractiv. Castigarea unui turneu mare inseamna milioane de euro in buzunarul jucatorului si o doza semnificativa de faima. Conform celor de la stirisportive.ro, costul pentru perforanta este unul destul de mare. Romania nu are inca o infrastructura sportiva foarte dezvoltata iar statul nu ajuta foarte mult, motiv pentru care toate cheltuielile cad in responsabilitatea parintilor.

Inceputurile pot costa aproximativ 100 de euro pe luna, exceptand cheltuielile cu echipamentul sportiv. Acest cost este pentru copiii aflati la inceput si pentru antrenamentele de grup. Ulterior, daca se vizeaza performanta, costurile cresc destul de mult, ajungand la 500 de euro doar pentru antrenamente. La aceste sume sunt adaugate cele de deplasare pentru turnee, cele de antrenamente pentru psihic si alte costuri adiacente.

Doar o racheta buna poate sa coste 200 de euro iar pantofii de tenis au si ei un pret ce depaseste 100 de euro si trebuie sa fie inlocuiti cu frecventa destul de mare.

Daca se vizeaza o performanta ca cea a Simonei Halep, cheltuielile sunt mult mai mari, fiind necesare minim 4 ore de antrenament pe zi cu un antrenor dedicat, dar si numeroase de turnee mici care sa ajute la obisnuirea cu competitia.

Ceea ce este cert este ca performanta costa. Rezultatele pot fi uimitoare, odata ce copilul implineste 18 ani si incepe sa joace in turnee pe bani multi, insa investitiile sunt si ele considerabile atata vreme cat nu exista o implicare serioasa din partea statului.

Chiar si cu investitii mari, este bine de stiut ca performanta are nevoie si de alte ingrediente. Astfel, potenta financiara trebuie sa intalneasca un talent innascut pentru acest sport si o placere mare a copilului de a sta sute de ore pe teren si de a-si perfectiona loviturile. Nu oricine poate sa devina Simona Halep, insa este important ca toti cei care pot sa devina, sa aiba instrumentele necesare pentru asta.