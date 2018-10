Simona Halep a fost desemnată de către WTA jucătoarea anului

Simona Halep a fost aleasă jucătoarea anului 2018, a anunţat WTA. Halep, cu un bilanţ de 46 de victorii, 11 înfrângeri şi ca lider mondial a câştigat în acest an turneul de Grand Slam de la Roland Garros, precum şi turneele de la Shenzhen şi Montreal.

De asemenea, Simona a primit un premiu special, fiind singura jucătoare care s-a calificat la toate cele cinci ediţii de la Singapore ale Turneului Campioanelor.

“Cu siguranță am avut un an extraordinar, cel mai bun din cariera mea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Este un premiu minunat, foarte important și sunt foarte fericită că l-am câștigat. Înseamnă foarte mult pentru mine că m-am calificat de cinci ori aici.

Am amintiri grozave de la Singapore, este un oras special pentru mine. Chiar dacă sunt tristă că nu pot juca în acest an, sunt foarte fericită că sunt din nou aici pe scenă”, a spus Simona Halep

Simona nu va nu participa la competiţia din acest an din Singapore, la care s-a calificat de pe primul loc al clasamentului Race, din cauza accidentării la spate pe care a suferit-o la Wuhan, în luna septembrie.

Pentru titlul de jucătoarea anului au fost nominalizate Angelique Kerber, Petra Kvitova, Naomi Osaka şi Caroline Wozniacki.

Echipa de dublu a anului a fost aleasă Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, jucătoarea cu cel mai bun progres este Kiki Bertens, iar revelaţia anului, categorie la care era nominalizată şi Mihaela Buzărnescu, a fost aleasă Arina Sabalenka. La categoria revenirea anului, câştigătoare este Serena Williams.