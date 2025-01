Salt Bank + SuperLiga Romania = Parteneriat de campionat Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat semnarea unui parteneriat cu banca digitală Salt Bank.

„În ultimii ani există un plus de credibilitate pe care fenomenul îl conferă partenerilor comerciale. Sunt mai multe valori comunce care se regăsesc atât în fotbalul profesionist şi sistemul bancar: spiritul de echipă, responsabilitatea, performanţa, viziunea pe termen lung. cred că principalii beneficiari vor fi suporterii, care vor fi informaţi şi mult mai aproape de ceea ce înseamnă serviciile Salt Bank”, a declarat Justin Ştefan, secretar general al LPF, într-o conferinţă de presă.

La rândul său, Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, a afirmat că banca sa a dorit asocierea cu fotbalul.

„Suntem mândră şi onoraţi că am devenit banca oficială pentru Superligaliga. Sportul te face să ştii să gestionezi succesul, te învaţă să mai rezişti un pic, să fii modest, să pierzi cu demnitate. Nu se putea să lipsim din zona sportului. Am lansat Salt Bank anul trecut şi am vrut să ne asociem cu un sport. Am ales fotbalul pentru că e foarte popular, se joacă peste tot, oamenii iubesc fotbalul. Peste 6 milioane de români s-au uitat la campionat” a declarat Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank.

Orlando Nicoară, Managing Partner eAD, a afirmat că discuţiile cu Salt Bank au durat mai multe luni.

„În vară vom ajunge la al optulea an de parteneriat cu LPF. Vara trecută am încheiat primul ciclu de cinci ani de zile, primul parteneriat în care am fost titulari de contract şi în care principalul obiectiv a fost creşterea calităţii produsului Superligă. În 2019 am plecat cu dorinţa de a creşte audienţele pe stadioane, pe TV, de a creşte vizibilitatea produsului şi de a atrage branduri puternice. Din păcate tot elanul nostru s-a temperat când a început pandemia, au urmat doi ani de pauză pe stadioane, un an de refacere şi abia anul trecut am reuşit să capitălizăm cumva tot ceea ce am făcut în ultimii ani, ajungând la o creştere semnificativă a audienţelor de pe stadioane şi pe TV. În februarie anul trecut ne-am propus să reîncepem discuţiile pentru a atrage branduri importante alături de această competiţie. Ne-am propus ca în această perioadă de trei ani de zile să atragem minim cinci parteneri, care să fie parteneri exclusiv pentru această competiţie. Am discutat mai multe luni cu Salt Bank, care devine partener al Superligii. Le mulţumim că au înţeles că Superliga este cel mai important produs fotbalistic la acest moment”, a subliniat Nicoară.

Nicoară a adăugat că începând din play-off-ul actualului sezon, partidele vor putea fi urmărite şi în 4K. ”Lucrăm la două proiecte pe zona de tehnologie. Vrem ca începând din play-off să transmitem meciuri în format 4K. E un salt extraordinar din punct de vedere tehnologic şi o reuşită atât pentru competiţie, cât şi pentru urmăritori”.

Orlando Nicoară a declarat că nu s-a discutat prelunigirea parteneriatului cu LPF, care expiră în 2027. ”Mai avem nevoie de un ciclu de cinci ani de zile pentru a ne declara mulţumiţi. Noi, când am intrat, în 2017, am preluat toate datoriile, le-am plătit, am avut pierderi în primul an. În momentul de faţă suntem într-un anumit echilibru şi ar trebui, dacă vom reuşi să atragem parteneri noi şi dacă vom avea un ciclu de trei-cinci ani de zile, să fim ok. Pentru noi e simplu: vizibilitatea să fie cât mai mare pentru produs. În 2017, când am intrat noi Juventus Bucureşti era în prima ligă, Sepsi abia promovase…Am avut sezoane când brandurile mari, gen Petrolul, Oţelul, UTA nu erau în competiţie, Acum Timişoara, un oraş important, nu este prezentă în prima competiţie. În momentul în care avem echipe, această atractivitate sportivă generază audienţă pe stadioane, pe tv şi impliciti vizibilitatea şi creşterea produsului”.

Nicoară a mai spus că probabil se va mai aduce o maşină VAR în perioada următoare pentru meciurile din Superliga.