Răzvan Lucescu a câștigat cu PAOK Salonic campionatul în Grecia. Ce a spus antrenorul român

PAOK Salonic, echipa unde antrenează Răzvan Lucescu, e campioana Greciei. Trupa românului a câștigat cu 2-1 partida cu Aris.

PAOK a jucat în zece oameni din minutul 78, Gianni Michailidis fiind eliminat, dar a reușit să mențină rezultatul.

Brandon Thomas (30) a marcat pentru PAOK, Aris a egalat – Loren Moron (47) și Taison (62) a adus victoria clubului din Salonic.

Răzvan Lucescu a câștigat al doilea său titlu cu PAOK, după cel din 2019, clubul cucerind de patru ori campionatul în istorie.

Clasament Grecia:

PAOK Salonic – 80 puncte AEK Atena – 78 p Olympiakos – 74 p Panathinaikos – 72 p Aris Salonic – 55 p Lamia – 35 p

„Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european. Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK.

Trebuie să menționez un aspect foarte important. Suntem aici și am adus titlul șefului (n.r. – patronul Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a declarat Răzvan Lucescu.

foto x.com/PAOK_FC