Paul Georgescu, primul român care a câștigat titlul Man Of The Year la înot în ape deschise

Paul Georgescu a devenit primul român din istoria premiilor World Open Water Swimming Association care a cucerit cel mai important titlu al înotului în ape deschise – Man of the Year 2021 – Omul Anului 2021.

„ASTAZI AM DEVENIT PRIMUL ROMAN DIN ISTORIA PREMILOR World Open Water Swimming Association CARE CUCERESTE CEL MAI IMPORTANT TITLU AL INOTULUI IN APE DESCHISE- MAN OF THE YEAR 2021. ROMANIA E IN SFARSIT ACOLO UNDE II ESTE LOCUL. MULTUMESC TUTUROR ROMANILOR DE PRETUTINDENI (nu numai celor născuți si crescuți in Romania) care si-au rapit un minut din timpul lor liber pentru a ma vota. MULTUMESC SPECIALISTILOR WOWSA pentru toata increderea si aprecierea lor. Azi a fost o zi speciala prin cucerirea celei de-a doua medalie de aur din istoria IceSwimming-ului romanesc cucerita de prietenul meu Ovidiu Tirla . Va rog sa ne tineti pumnii si pentru urmatoarele doua zile. Este un vis devenit realitate care sigur va continua si in anii urmatori”, a scris Paul Georgescu pe pagina de Facebook.

Paul Georgescu este singurul român care a fost nominalizat pentru a treia oară consecutiv la titlul de MAN OF THE YEAR la înot în ape deschise.

Sportivii nominalizați au fost aleși după criterii stricte care țin cont de performanțele și rezultatele realizate și obținute în anul 2021, de valoarea dovedită, de imagine, de capacitatea de a promova și de a reprezenta cât mai bine această ramură sportivă. De remarcat faptul că, în istoria premiilor Man of The Year, numai bulgarul Petar Stoychev a fost nominalizat de 4 ori consecutiv.

Performanţele lui Paul Georgescu sunt impresionante. Oficialii World Open Water Swimming Association îl caracterizau ca fiind un „un excelent înotător, talentat triatlonist și profesor de sport la International British School of Bucharest”.

Principalele argumente și motivația noii nominalizări, pentru a treia oară consecutiv, în cel mai important top al superlativelor anuale în domeniul înotului în ape libere, au fost:

– pe 10 februarie 2021 a stabilit un nou Record Mondial omologat de reprezentanții Guinness World Records după ce a înotat 3,5 km în Lacul Snagov timp de aproape o oră (57’56”), apa având numai 4⁰C.;

– pe 29 iunie 2021 a înotat 100 km, timp de 34 de ore, în Bazinul Olimpic din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”. Tot atunci, a doborât Recordul Național de distanță înotată într-o piscină olimpică în 24 de ore, și anume 72,5 km.

– în perioada 6 – 12 august 2021, Paul Georgescu a devenit primul sportiv care a terminat Lake’s Seven Ultra Maraton, versiunea românească a Ocean’s Seven. A înregistrat și o premieră în înotul românesc în ape deschise: traversarea, în 7 zile, a 6 lacuri din România, însumând o distanță de peste 100 km! Este vorba despre Lacurile Stânca Costești (județul Botoșani), Izvorul Muntelui (județul Neamț), Colibița (județul Bistrița Năsăud), Beliș Fântânele și Drăgan (județul Cluj) și Vidraru (județul Argeș). În 2020, tot în luna august, el a înotat 104,084 km în Lacul Barajului de la Porţile de Fier I (județul Mehedinți), primul lac din seria celor șapte, în 21 ore 42 minute. Lake’s Seven Ultra Maraton, o provocare pentru toți înotătorii de anduranță care trebuie să parcurgă înot cele mai lungi 7 lacuri din România, a luat naștere la inițiativa organizației Sport4You, de a avea ape curate, a promova frumusețile țării și a încuraja înotul în ape deschise.

– dezvoltarea Ice Swimming-ului în România și formarea unui lot național alcătuit din 11 sportivi care va participa la Campionatele Mondiale de înot în ape înghețate, care vor avea loc în februarie 2022, la Glogow, în Polonia. Paul Georgescu deține și cea mai importantă performanță în acest sport din România: este Campion Mondial de înot în ape înghețate (0,2°C) în proba de 500 m.

– înființarea Asociatiei de Ice Swimming & Open Water România

– inițierea și organizarea Romanian Triple Crown, o competiție alcătuită din trei traversări la standarde internationale.

În plus, cele mai recente performanțe ale sportivului român Paul Georgescu pledează pentru această valoroasă nominalizare. La mai puțin de un an de zile de la prima sa reușită în domeniu, când a parcurs în premieră pentru România prima milă (1.609 m) în apă înghețată (timp 22:44:19, la o temperatură a apei de 3,02°C), el a stabilit în Antarctica un record mondial. La Hanusse Bay a înregistrat „Ice Zero Mile World Record in 0.0°C water”, adică a reușit să devină cel mai rapid înotător din lume care a parcurs distanța de 1 milă în ape inghetate cu temperatura de 0-1°C. Totodată, el a devenit şi primul bărbat din lume care a înotat o milă la cercul polar de sud.

Paul Georgescu este cel mai rapid român care a traversat în 2016 Canalul Mânecii fără costum de neopren (cu timpul record de 13h 34′) și deținător al titlului Triple Crown (English Channel – 54 km, Catalina Channel, SUA – 35 km și Manhattan Island, SUA – 48,5 km).

– În primăvara lui 2019 a reușit să străbată înot Canalul Molokai din Hawaii (42 km), cu timpul de 13 ore și 6 minute. Canalul Molokai reprezintă a treia strâmtoare parcursă în cadrul proiectului Oceans Seven.

– Pe 2 februarie 2019, a devenit primul român care a parcurs distanţa de 1 milă (1.609 metri), obținând un timp foarte bun. Cursa a avut loc într-un bazin exterior din cadrul unui club din Capitală.

– În martie 2019 a devenit campion mondial la Ice Swimming (500 m), cucerind prima medalie din istorie pentru România la o astfel de competiție (timp 6:07:22); românul a participat şi la proba Regină, de 1.000 de metri şi s-a clasat pe un excelent loc 5 din 110 concurenţi.

– Pe 27 august 2019, Paul Georgescu a triumfat alături de elevii săi, cu ROMÂNIA, prima ștafetă românească care a traversat înot Canalul Mânecii în 10 ore si 25 minute. A fost o premieră istorică pentru înotul românesc în ape deschise. Membrii ștafetei compuse din Paul Georgescu, Sergiu Deznan si copiii Anton Zamfir (16 ani), Alice Perjoiu (16 ani), Andreea Albu (13 ani) si Ana Nanău (12 ani) au parcurs 43,4km în Canalul Mânecii, la numai 18°C, cât avea apa mării!

– Pe 22 februarie 2020 a reușit performanța unică, în cadrul proiectului „Antarctica 2020 Swim”, de a înota în 22’44”, cea mai rapidă milă extremă numită Ice Zero (temperatura apei a fost 0,1⁰C), în apele înghețate de la Cercul Polar, în Antarctica.

– Pe 20 august 2020 a parcurs distanța de 104,084 km în 21h42’, în apele Dunării, în Lacul Porțile de Fier, de la Moldova Veche până la Porțile de Fier (a ieșit din apă la Orșova), fără să se oprească.

– Ștafeta de elevi „ROMÂNIA powered by Catena Racing Team” pregătită de Paul Georgescu a reușit anul trecut o nouă premieră pentru înotul în ape libere: traversarea Lacului Stânca Costești, parcurgând distanța de aproximativ 45 km în 14h46’. Este vorba despre elevii Anton Zamfir (18 ani), Andreea Albu (15 ani), Ana Nanău (14 ani), Rarinca Solomon (16 ani) și Ilinca Duțu (14 ani). Trei dintre ei au traversat în 2019, în premieră, Canalul Mânecii, iar Rarinca Solomon și Ilinca Duțu au fost debutante.

Visul lui Paul Georgescu este să încheie proiectul „Ocean’s Seven”, echivalentul „Seven Summits” al alpiniștilor care au reușit să cucerească cele 7 mari vârfuri ale lumii. Din păcate, pandemia COVID–19 l-a oprit pentru moment din drumul său, dar nu se lasă! Are planuri mari pentru acest an și speră că va reuși să cucerească Man Of The Year 2021, unul dintre cele mai râvnite titluri din lume, ca o recunoaștere a tuturor performanțelor sale.